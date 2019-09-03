‘Salda’yı herkes gelip görmeli’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un davetlisi olarak, Burdur’da Salda Gölü’ne gitti.

Salda Gölü’nü çok beğendiğini ve çok duygulandığını belirten Erdoğan, şunları söyledi: “Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum, ama bize ilk söylendiğinde sayın bakanım, böyle şeyler söylenmedi. Dediler ki burası bakanlık eliyle kötü hale getirilecek... Ben de bunu bakanıma bildirdim. Dedi ki ‘Asla böyle bir şey yok. İsterseniz sizi davet edelim, Salda Gölü’nü birlikte gezelim önceki halini sonraki halini size göstermek istiyorum.’ Gerçekten mutmain oldum. Bütün halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ediyorum. O halden bu hale gelişi... Belki ileride daha da gerilere gidebilirdi tespit edilen yerler. Çok güzel girişim, tebrik ediyorum bakanlığımızı. İnşallah buranın bittikten sonraki haliyle de gelip görme imkanımız olur. Ben güveniyorum bakanıma. Sonra mahcup olur mu, mümkün mü? 500-600 metre uzaklık, gerekirse gerilere çekilebilir. Burada kumlar her yerde aynı değil. Daha dar yerler var, daha geniş yerler var, ona göre daha genişleyip, daralabilir belki de. Halkımız artık buraya geldiği zaman arabalarını gölün dibine kadar çekmeyecekler. İhtiyaçlarını giderebilecekleri, yemek yiyebilecekleri duş alabilecekleri modern yerler... Ama tabi bakanımız görüntü olarak buraya zarar vermeden yapılacağını, tahta veya tahtadan basit yerler olacak diye söyledi. Ben kendisine güveniyorum.”

Kütahya’da yaralı olarak bulan ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince üç ay boyunca tedavi edilen pelikanı Salda Gölü’nde doğaya bırakan Erdoğan, “Pelikanı da ilk defa elime alıyorum. Ne kadar güzel bir hayvan. Bu özelliğini de burada keşfetmiş olduk. Ben bilmiyordum. Böyle de bir özelliği var buranın. Buraya gelip onları da görebilirler” dedi.

‘Koruyacağız’

Ziyaretine ilişkin bazı kareleri Twitter hesabından paylaşan Emine Erdoğan, “Kendine özgü yapısıyla Mars gezegeninin yüzey özelliklerini taşıyan, dünyanın sayılı bölgelerinden birisi olan Salda Gölü, ülkemizin özenle korunması gereken bir kıymeti” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, “Vatandaşlarımızın da işbirliği ile inşallah Salda Gölü’nü layıkıyla koruyacağız” ifadelerini kullandı.

‘Betonlaştırmayacağız’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yapılan çalışmalara ilişkin olarak şu bilgileri verdi:

“Bugün Salda’mızın doğal güzelliklerini korumak ve bize bırakılmış bu emanetleri gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak için buradayız ve bu projeyi sizlerle paylaşmış oluyoruz. Salda Bölgesi’ndeki 44 kilometrekareyi artırarak 295 kilometrekareyi özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Proje öncesinde alanda çöplerin toplanmadığı etrafa dağıldığı bir haldeyken bugün tertemiz. Geçici olarak vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacak dinlenme alanlarının olduğu, ihtiyaçlarını giderecekleri soyunma kabinleri dışında herhangi bir yapı yapılmadı. Bu yapıların dışında yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir şekilde burayı betonlaştırmayacağız, asfaltlaştırmayacağız.”