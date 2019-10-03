Savcı Jülide rolündeki Alayça Öztürk kimdir?

İkinci sezonunda Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna dahil olan Alayça Öztürk Savcı Jülide karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. İdealist bir savcı olan Jülide Cengaver'in ölümünün ardındaki gerçeği aydınlatmaya çalışacak.

ALAYÇA ÖZTÜRK KİMDİR?

1 Ocak 1984 doğumlu olan Alayça Öztürk İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Son olarak Aşk ve Mavi dizisinde rol almıştı.

ALAYÇA ÖZTÜRK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2016 - 2017 - Aşk ve Mavi (Safiye Göreçki)

2016 - Ve Perde!

2015 - Fabrika Kızı (Afitap)

2012 - Karnaval (Naz)

2010 - Hanımeli Sokağı (Oya)

2005 - Üç Kadın

2002 - Unutma Beni