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10.09.2019 - 10:36

Son dakika... Akdeniz'de korkutan deprem!

Yunanistan'ın doğusunda yer alan Akdeniz adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. 21 dakika sonra ise aynı noktada 3.1 büyüklüğünde artçı deprem kaydedildi.

Son dakika... Akdeniz'de korkutan deprem!

Akdeniz'deki Yunanistan adası Kerpe açıklarında bu sabah yerel saatle 10.06'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Depremin merkez üssü Kerpe'ye 88, Rodos Adası'na ise 148 kilometre uzaklıkta. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, sarsıntı yerin 60 kilometre altında meydana geldi.

21 dakika sonra ise aynı noktada 3.1 büyüklüğünde artçı deprem kaydedildi.

Kerpe açıklarında 29 Ağustos tarihinde de 4.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti.

Son dakika... Akdenizde korkutan deprem

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