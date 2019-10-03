03.10.2019 - 07:54 |
Son dakika... Akdeniz'de korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07.44 sıralarında merkez üssü Akdeniz olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, Muğla Sarıgerme'ye 55 km mesafede olan depremin büyüklüğünü 5 olarak açıkladı. Depremin İzmir ve Muğla başta olmak üzere Ege kıyılarında da hissedildiği öğrenildi.
30 metre savruldu... Bisikletlinin feci ölümüKüçükçekmece'de Irak uyruklu bisikletli bir kişiye aynı yönde seyir halinde giden hafif ticari bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisikletteki kişi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, sürücü aracıyla olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına alındı.�