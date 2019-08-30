Son dakika... Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Münbiç ve Rakka'da verilen sözler tutulmadı, dünü unutmuyoruz.

YPG'nin, teröristlerin çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Tamamını bizzat görmek istiyoruz.

(Güvenli bölge)

Dün takriben 1,5-2 saat süreyle 4 helikopter, iki Türk, iki Amerikan helikopteri, havadan keşif ve gözetleme yaptı.

(Rusya'dan S-400 sevkiyatı)

İkinci bataryanın intikali eylül ortasında tamamlanacak

Ayrıntılar birazdan...