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30.08.2019 - 12:33

Son dakika... Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile güvenli bölge mutabakatına ilişkin, "Ülkemizin güneyinde terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Belirlenen takvim ilerliyor. Hiçbir şekilde gecikmeye tahammülüz yok." dedi.

Son dakika... Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Münbiç ve Rakka'da verilen sözler tutulmadı, dünü unutmuyoruz.

YPG'nin, teröristlerin çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Tamamını bizzat görmek istiyoruz.

(Güvenli bölge)

Dün takriben 1,5-2 saat süreyle 4 helikopter, iki Türk, iki Amerikan helikopteri, havadan keşif ve gözetleme yaptı.

(Rusya'dan S-400 sevkiyatı)

İkinci bataryanın intikali eylül ortasında tamamlanacak

Ayrıntılar birazdan...

Akıl almaz olay! Böyle yolculuk ettiKonya’da, trafiğin yoğun olduğu caddede, arka ve yan kapıları açılan hafif ticari araçla metrelerce uzunluğundaki demir malzemenin taşınması görenleri şaşırttı. Bu anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
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