Son dakika! Çanakkale'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü, Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 21,56 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 15.33'te meydana geldi. 8,54 kilometre derinlikte olan deprem, Ayvacık'ta da hissedildi.

Saat 15.14 sularında Çanakkale Gürpınar açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Son gelen bilgilere göre aynı bölgede 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! Kandilli tarafından depremin derinliğinin 8 kilometre olduğu belirtildi.

Bölgede artçılar olmaya devam ederken 16.05 sularında 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Depremin derinliğinin 5,4 kilometre olduğu açıklandı.