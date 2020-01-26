Son dakika... Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki depremde can kaybı 38'e yükseldi

Son dakika gelen habere göre; Elazığ önceki gün merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin ardından yurdun pek çok noktasından arama, kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye yönlendirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Murat Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini duyurdu. Sürsürü'de ise çalışmalar devam ediyor.



Elazığ'da yaşananları ve son gelişmeleri canlı aktarıyoruz.

17:19: Elazığ Sürsürü'de 2 kişinin cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.

16.35: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sayfasında yer alan haritada son veriler bu şekilde yer aldı. 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar da devam ediyor. Bölgede 20'si 4 büyüklüğünün üzerinde 680'i aşkın artçı depremin meydana geldiği bildirildi.

16:30: Sürsürü'de ekipler, yerlerini tespit ettikleri 2 kişiyi enkazdan kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

16:00 Elazığ'daki depremde can kaybı 36'ya yükseldi. Sürsürü'de enkaz altından çıkarılan kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

15.17: DHA muhabiri Mücahit Yolcu, CNN Türk ekranlarında katıldığı telefon bağlantısında, Sürsürü'de 6 kişinin olduğu enkazda 1 kişinin çıkarıldığını, 2 kişiye daha ulaşıldığını duyurdu. 3 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

14.15: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CNN Türk canlı yayınına katıldı. Kurum, vatandaşlara kira ve taşınma yardımı verileceğini belirterek, "Elazığ'a zemin +3'ü geçmeyecek binalar yapılacak" dedi. Can kaybının az olmasının alınan tedbirlerden dolayı olduğunu fakat bunun yetmeyeceğini açıklayan Bakan Kurum, "Acil dönüştürülmesi gereken alanları bize bildirin. " açıklamasını yaptı. Acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon yapının olduğunu açıklayan Bakan Kurumu, "Buradaki yapılar için köylü bir dönüşüm süreci başlatacağız" ifadelerine yer verdi.

12:30: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Elazığ merkez ve Sivrice’de 31 yıkık, 249 ağır, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespiti gerçekleştirdik. Acil yıkılması gereken 12 bina var, yıkım sürecini başlattık.

12.25: Deprem bölgesiyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı 104'e kadar düştü." açıklaması yaptı.

12:20: İçişleri Bakanı Soylu: "Sürsürü Mahallesi'nde 6 vatandaşımız enkaz altında. Murat Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma faaliyetleri bitti, tarama devam ediyor. AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse kendi başına yardım göndermesin."

12:03: Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın altında kalan 65 yaşındaki Sakine Düşmez'in cansız bedenine ulaşıldı. Dün öğle saatlerinde kızı Sakine Düşmez'in 47 yaşındaki kızı Nazmiye Düşmez enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı.

11:53: Sürsürü'de bina enkazında kalan 6 kişiye ulaşma çalışmaları sürdürülüyor.

11:47: Kurtarma çalışmalarında 38. saatte kurtarma ekiplerinin çalışmaları tüm hızıyla sürerken ölü sayısı 34'e yükseldi. Sürsürü'de enkaz altından 3 vatandaşımızın cansız bedeni çıkarıldı.

11.40: Elazığ merkezdeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın altında kalan Sakin

e Düşmez'e (65) ekipler, saat 11.30 sıralarında ulaştı. 38,5 saat sonra enkaz altından çıkarılan Düşmez, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

11.00 AFAD'dan yapılan yeni açıklamada, 7.505 çadırın bölgeye ulaştırıldığı bildirildi. İhtiyaç duyulan 4.211 çadırın dağıtımı ve kurulumu tamamlandığı belirtilen açıklamada, 380 personelin katıldığı ve devam eden hasar tespit çalışmaları kapsamında 1.521 bina incelendiği bildirildi. Şu ana kadar yürütülen çalışmalar sonucunda; 76 binanın yıkıldığı, 645 binanın ağır hasarlı olduğu belirlendi.

10.50: Sürsürü'de ekipler yeni sedye istedi. Enkazdan üç kişinin çıkarıldığı bildirildi. Durumları belirsiz...

10:24 Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın altında kaldığı belirtilen Sakine Düşmez'e ulaşmak için ekiplerin çalışması sürüyor. Dün öğle saatlerinde kızı Nazmiye Düşmez (47), enkazdan sağ olarak çıkarılan kadın için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri, seferber oldu.

09:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bin 607 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Erdoğan, "Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır." dedi.

08:11 Merkez üssü Sivrice Doğanbağı olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

05.57: Elazığ Sivrice'de 5 km derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı oluştu.



05:22: Malatya Pütürge'de 4.3 şiddetinde 7 km derinliğinde bir artçı deprem daha meydana geldi.



02.20: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD’dan yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı;

“AFAD Başkanlığı tarafından bölgeye 7 bin 505 çadır ulaştırılmış olup; ihtiyaç duyulan çadırların dağıtımı ve kurulumu tamamlanmıştır. Hasar tespit çalışmaları kapsamında bin 521 bina analiz edilmiştir. Şu ana kadar yapılan hasar tespit çalışmalarının sonucu aşağıda sunulmaktadır. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda 3 bin 433 arama kurtarma personeli ile diğer çalışma gruplarından 192 personel görev yapmaktadır. Profesyonel ekiplere, 108 kişiden oluşan STK ve gönüllü ekipleri de destek vermektedir.

Elazığ şehir merkezinde halihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar toplam 3 bin 733 personel, 554 araç, 17 arama kurtarma köpeği ve 5 hava aracıyla devam etmektedir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makineleri, AFAD koordinasyonunda görevlendirilirken, bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinesi çalıştırılmamaktadır.”

AFAD’dan yapılan açıklamada, AFAD koordinasyonunda yürütülen müdahale faaliyetleri sonucunda, enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının 45 olduğu ve hayatını kaybeden kişi sayısının ise 31 olduğu yer aldı. Açıklamada, depremden sonra bin 607 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

02:07: Malatya Pütürge'de çalışmalar tamamlandı.



01.25: Elazığ’da enkaz altındaki anne Ayşe Yıldız, 01.25 itibariyle yaralı olarak kurtarıldı.

23:33: Kandilli, Elazığ Sivrice'de 5 km derinliğinde 3.2 büyüklüğünde bir artçı deprem daha duyurdu.



23.05: Fahrettin Koca: Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 29 oldu. Durumu kritik hasta yok. 2,5 yaşında bir çocuğumuzun hastaneye nakli yapıldı ve gelen durumu son derece iyi. Anneye serum taktılar. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde temennimiz annesini de sağ salim kurtarabilir olmak.

22.45: Süleyman Soylu Elazığ'da açıklamalarda bulundu. Soylu "Şu anda göçük altında olan vatandaşlarımız var. Aynı anlayışla vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmak için çaba sarf ediyoruz. Burada iki vatandaşımızın sesine ulaşılabildi. Hatta birine tıbbi müdahale de yapılabildi. Kısa zaman sonra bize müjdeli bir haber verecekler. Yardım yapmak isteyenleri AFAD üzerinden yönlendiriyoruz. Burada bir organizasyon var." ifadelerini kullandı.

22:39: AFAD, yaptığı açıklamada Elazığ'daki deprem sonrası müdahale ve iyileştirme çalışmaları devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, Elazığ ili Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle büyüklüğü 4’ün üzerinde olan 20 artçı sarsıntının meydana geldiği ve toplam artçı sayısının 640 olduğu yer aldı.



21.20: AFAD: Malatya Pütürge'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20.41: Yüsra isimli 2.5 yaşındaki çocuk enkaz altından kurtarıldı





Son dakika! Elazığ depreminden son gelişmeler...