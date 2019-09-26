MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika! Fuat Oktay'dan deprem açıklaması
26.09.2019 - 17:11 |

Son dakika! Fuat Oktay'dan deprem açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Silivri açıklarında yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Şu ana kadarki bize gelen bilgilerde ciddi bir yaralanma söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Fuat Oktay'dan deprem açıklaması

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

Ciddi bir hasar ve can kaybı yok. Sivil toplum örgütleri, AFAD hepsi görevlerinin başında. Her an her türlü aktivite takip ediliyor. İstanbul ve Türkiye deprem bölgesi... Panik olmadan hazır olmamız gerekiyor. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Yaralı sayısı 6. O da deprem kaynaklı değilde düşme ya da bir şeye çarpma yüzünden olmuş. Deprem her an olabilir ve hiçbir zaman da olmayabilir. Depremin bilinmesi mümkün değildir. 

Deprem öldürmez. Hazırlıksızsanız deprem öldürür. Toplanma yerleri AFAD'ın internet sitesinde ilan ediliyor. Elden geçirilmiş her hazır olan kamu binası ve elden geçirilmiş okul aynı zamanda bir toplanma alanıdır

Deprem esnasında Şirinevler ve Kartal’da bina çatladıŞirinevler'de bir apartman deprem nedeniyle çatladı. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Enerji Bakanı Dönmez’den deprem açıklaması!

Enerji Bakanı Dönmez’den deprem açıklaması!

Kule’den pilotlara deprem anonsu! Deprem oldu, pas geçin

Kule’den pilotlara deprem anonsu! Deprem oldu, pas geçin

UMED: Dikkat! Deprem üzerinden dezenformasyon yapılıyor

UMED: Dikkat! Deprem üzerinden dezenformasyon yapılıyor

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi mi?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi mi?

Sıradaki Haber