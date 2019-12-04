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04.12.2019 - 13:20 |

Son dakika.... Karadeniz'de deprem!

Karadeniz’de 4.0 büyüklüğünde saat 12:43'te, deprem meydana geldi.

Son dakika.... Karadeniz'de deprem!

Kandilli Rasathanesi saat 12:43'te, Karadeniz açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Karadeniz açıklarında meydana gelen depremin derinliğinin 4.0 km olduğu açıklandı.

Son dakika.... Karadenizde deprem

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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