Son dakika.... Karadeniz'de deprem!

Kandilli Rasathanesi saat 12:43'te, Karadeniz açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Karadeniz açıklarında meydana gelen depremin derinliğinin 4.0 km olduğu açıklandı.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.