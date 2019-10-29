Son dakika | Marmara Denizi'nde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Marmara Denizi Güzelköy Açıkları - Tekirdağ'da, 18.28'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 16.9 km olduğu bildirildi.



AFAD 3.0 OLARAK DUYURDU



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 18.38'de, Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 6,59 kilometre açığındaki depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.