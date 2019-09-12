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12.09.2019 - 15:58| AA

Tunceli'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Tunceli'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Munzur Gözeleri'nden, ilçe merkezi istikametine giden Cem Akbayır yönetimindeki 21 BN 185 plakalı otomobil, Koyungölü köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü Akbayır olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Gürkay Gündüz, Arda İnanç, Sevim ve Hüseyin Hır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tunceli ile Ovacık'taki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Tuncelide trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Şile yolunda kaza! Ortalık savaş alanına döndüİstanbul Şile yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası bir kişi otomobilde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle Şile yolunda yoğun trafik oluştu.
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