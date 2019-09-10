Ücretli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları yavaş yavaş açıklanıyor. Başvurular 26 Ağustos'ta alınmaya başlamıştı. sonuçlar açıklanmaya devam ediyor.

BAŞVURU SONUÇLARI NERELERDEN AÇIKLANIR?

Ücretli öğretmen başvuru sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından açıklanıyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURU SONUÇLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.