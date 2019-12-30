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    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘Balıkçı barınaklarının durumu iyileştirilecek’
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    30.12.2019 - 07:50 |

    ‘Balıkçı barınaklarının durumu iyileştirilecek’

    Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kaplıca’daki balıkçı barınağında incelemelerde bulundu.

    ‘Balıkçı barınaklarının durumu iyileştirilecek’

    Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kaplıca’da balıkçılarla görüşen Oğuz, balıkçıların taleplerini ve sorunları dinledi. Kaplıca Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Tayyar Demir ve Sekreteri Kemal Demir de barınağın sorunları ile ilgili Oğuz’a bilgi verdi. Bakan Oğuz, yıllardır atıl kalan ve ülkede önemli bir yer tutan balıkçılık sektörünün ve balıkçıların sorunlarının çözümü konusunda somut adımlar attıklarını söyledi. Balıkçıların sorunlarının çözümü ile ilgili çalışmaların takibini yapacaklarını ifade eden Oğuz, balıkçı barınaklarının durumlarının iyileştirilmesi için çalışmalar başlatıldığını anımsattı. Oğuz, bakanlığın imkanları ölçüsünde gereken desteğin verileceğini de kaydetti. Bakan Oğuz, barınak ziyaretinin ardından Kaplıca’da köy kahvehanesinde köy halkı ile de bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

    30 Aralık 2019 Magazin Bülteni30 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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