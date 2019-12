Başbakan Ersin Tatar: Herkes bir engelli adayı

Başbakan Ersin Tatar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Engelliler Federasyonu’nu ziyaret etti.



Başbakan Ersin Tatar dün saat 11.30’da gerçekleştirilen ziyarette yaptığı konuşmada, engellilere yönelik hassasiyetlerini her vesile ile gösterdiklerini kaydetti ve dün çeşitli kurum kuruluş ve devlet makamlarının engelliler konusunu değerlendirip ilgili mesajları verdiğini söyledi.

Engelli olmanın bir insanlık olayı olduğunu, herkesin bir engelli adayı olduğunu ve başına her an her şeyin gelebileceğini anlatan Başbakan Tatar, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve ailelerine destek olmanın önemli olduğunu vurguladı.



Devlet nezdinde herkesin eşit olduğunu dile getiren Başbakan Tatar, hayat mücadelelerinde engellilere yardımcı olmak ve onları sahip çıkmak gerektiğini vurguladı.



Tatar bütçe olanakları dahilinde zaman içerinde engellilerin sorunlarını çözmek için çalışacaklarını kaydetti ve tüm sorunları birlikte halletmenin mümkün olmadığını belirtti.



Tatar yaşamını kaybeden Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Sedat Hacımehmet’e de rahmet diledi.



Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk de federasyonla ilgili bilgiler verdi ve üyeleri Sedat Hacımehmet’in vefatından duydukları üzüntüyü dile getirerek ailesine sabır ve metanet diledi.



3 Aralık Engelliler Günü vesilesiyle var olan sorunlarını devlet yetkililerine aktarma fırsatı bulduklarını kaydeden Yücetürk, 14 maddelik istem paketini Başbakan Tatar’a sundu.



Özel Eğitim Yasası, istihdam, nakdi yardım, ulaşım- dolaşım, engelsiz yaşam evi gibi sıkıntıları olduğunu kaydeden, yıllardır devlete engelli istihdamı yapılmadığını söyleyerek çok sayıda engellinin iş beklediğini belirten Yücetürk, Engelli Dairesi açılmasını istediklerini de ifade etti.

Kaldırımlarda hiçbir engellinin yürüyemediğini, dairelere binalara giriş çıkışlarının çoğu zaman mümkün olmadığını anlatan Yücetürk, belediyelerin de bu konularla ilgili düzenlemeler için katkı beklediğini söyledi. Geçtiğimiz hükümet döneminde Başbakanlık bünyesinde kurulan Engelli Koordinasyon Kurulu’yla ilgili şikayetleri bulunduğunu da kaydeden Yücetürk, kurulun daha çok insanı temsil etmesi gerektiğini, çalışmaların bu şekilde yürütülemeyeceğini söyledi.