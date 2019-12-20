BİST111.1770,52EURO6,58-0,47USD5,94-0,04ALTIN282,22-0,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKıbrıs Haberleri Cihangir-Düzova İlkokulu’na 2 yeni derslik yapılıyor
    ABONE OL
    20.12.2019 - 07:50 |

    Cihangir-Düzova İlkokulu’na 2 yeni derslik yapılıyor

    Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, dün ek derslik yapımı devam eden Cihangir-Düzova İlkokulu’nu ziyaret ederek, yerinde inceledi.

    Cihangir-Düzova İlkokulu’na 2 yeni derslik yapılıyor

    Değirmenlik Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Değirmenlik Belediyesi’nin eğitim ve öğretime yapmış olduğu katkılar çerçevesinde, Değirmenlik Lisesi’ne yapılan dersliklerin ardından Cihangir-Düzova İlkokulu’na da ek iki derslik yaptıran Başkan Ali Karavezirler ve Değirmenlik Belediyesi Meclis Üyeleri, bu dersliklerin süratle tamamlanması için yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Cihangir-Düzova İlkokulu Müdürü Erhan Ceylanlı, okul öğretmenleri ve Okul Aile Birliği üyeleri, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e ve tüm belediye çalışanlarına eğitime ve okullarına yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederken, Başkan Ali Karavezirler de, çocukların daha iyi eğitim alabilmeleri adına atılan tüm adımların kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

    Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

    Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

    SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

    SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

    İndirimli olarak resmen başladı!

    İndirimli olarak resmen başladı!

    Doğa Koleji nasıl battı?

    Doğa Koleji nasıl battı?

    Sıradaki Haber