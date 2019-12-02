DP’nin yeni genel başkanı Ataoğlu

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığı’nı İsmail Başarır’ın yaptığı kurultaya DP Kurucu Başkanı Mustafa Adaoğlu’nun yanı sıra eski başbakanlardan Hakkı Atun, Genel Sekreter Afet Özcafer, bir önceki Genel Başkan Serdar Denktaş ve çok sayıda partili katıldı.

Kurultayda konuşan Fikri Ataoğlu, DP’nin yola çıktığı 1992 yılından bugüne kadar emek verenleri selâmladı, fikirleri, siyaseti ve güçlü kişiliği ile her daim rehberleri olan Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle andığını belirtti. En temel hedeflerinin geleceğin siyasetini inşa etmek olduğunu ifade eden Ataoğlu, hiçbir ideolojinin esareti altına girmeden geleceğin DP’sini yaratacaklarını kaydetti.

Ataoğlu, “Tek ülkümüz KKTC, tek güvencemiz anavatan Türkiye, tek odağımız halkımız. Bunun için yollara düşmek gerekirse düşeceğiz. Sistemde bir dönüşüm gerekiyorsa öncüsü olacağız. Yaşlıların tecrübesinden yararlanacağız, kadınların üretim ve siyasette daha çok yer almasını sağlayacağız, gençlerin göç etmesini önleyeceğiz” dedi.

‘Hayalim güçlü bir KKTC’

Ataoğlu, “KKTC’yi 2033 hedeflerine ulaştırmak için yola çıkıyorum. Bu yolda, hizmet aşkım ve gönül bağım tek rehberim. Tek hayalim 2033’te güçlü bir KKTC. Tek rüyam 2033’te güçlü bir cumhuriyet. Biliyorum ki bu hayaller hepimizin hayali. Bu yüzden 2033 için sizleri hep birlikte mücadeleye davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Ataoğlu’nun konuşmasının ardından Genel Başkanlığı, DP üyelerince oylandı ve oy birliğiyle DP’nin 5. Genel Başkanı oldu. Toplu fotoğraf çekiminin ardından DP’de Parti Meclisi üyelikleri ilçe bazında okunarak oylandı ve Parti Meclisi onaylandı.