Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) geleneksel “Yılbaşı Buluşması”, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi.



TİM’in ev sahipliğinde, Başarsoft’un ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte KKTC Başbakanı Ersin Tatar, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TİM Başkanı İsmail Gülle başta olmak üzere EGD üyeleri, siyaset ve iş dünyasından isimler bir araya geldi.

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Kıbrıs için yaptığı fedakârlıklara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, aradaki gönül birliğinin öneminden söz etti.



Türkiye’nin büyüklüğü ve Türk milletinin gücüne dikkati çeken Tatar, şunları kaydetti:



“Doğu Akdeniz’de şu an yaşananlarla, o büyük zenginliklerin paylaşımında KKTC’nin ne kadar önemli bir devlet olarak yoluna devam ediyor olduğunu görüyoruz ve mutlu da oluyoruz. Yapılan çalışmalarda Türkiye’nin desteğiyle KKTC’de gelişen önemli sektörler ve gelişen bir KKTC ekonomisi var. Türkiye’nin yoluna güçlü şekilde devam etmesi, yapısı ve potansiyeliyle, bu bölgede yaşayanlara ve KKTC’deki Kıbrıs Türk halkına büyük bir gelecek vaat ediyor.



Bununla birlikte Türkiye’nin yoluna güçlü devam etmesi, ilişkilerimizin en iyi şekilde geliştirilmesi, karşılıklı menfaatlerin oluşması, KKTC ekonomisinin güçlenmesi ile o coğrafyada, istikrarlı bir düzenin kurulmasında faydalı olacak. Sizlere olan güvenimizle, size duyduğumuz itimatla bu bölgede daha güzel günlerin bizim olacağını biliyoruz.”



‘Rekora yürüyoruz’



TİM Başkanı İsmail Gülle, ekonomi basının ihracatçılar için önemine işaret ederek, ihracatçılar ile ekonomi basının ülke için birlikte güzel şeyler yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini söyledi.



Gülle, ekonomi basını ve ihracatçıların aynı ailenin üyeleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



“Yeni gelişmeleri hep birlikte takip ettik, ihracatın sesini tüm Türkiye’ye hep birlikte duyurduk. Ülkemizin dört köşesinde, ekonomi basınımızla, ihracat seferberliği yürüttük, ihracat adına dolu dolu bir buçuk seneyi geride bıraktık. 2019 gibi, pek çok yönüyle küresel ve bölgesel risklerin tırmandığı bir yılda Türkiye olarak tüm zorluklara rağmen başarılı bir dengelenme sürecini geride bıraktık.



Bu süreçte de mal ve hizmet ihracatımız gerek büyüme ve istihdama, gerekse de cari açığın kapanmasına net katkısıyla, çok kritik bir rol oynadı. Küresel ticaret durağanlık yaşarken, mal ihracatında 180 milyar dolar çıtasını yakaladık. Hizmet İhracatında ise 55 milyar dolar gibi yeni bir rekora yürüyoruz.



Gülle, ihracatta yaşanan gelişmeler hakkında katılımcılara bilgi vererek, ekonomi basınından kendilerine ve ülke ekonomisine desteklerini devam ettirmesi çağrısında bulundu.



‘Cumhurbaşkanı adayımız iki haftaya belli olacak’



UBP’den yapılan açıklamaya göre, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ile ilgili açıklamalar yapan Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümet ortağı HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın da aday olması durumunda hükümet çalışmalarının etkilenmemesi gerektiğini ve tüm çalışmaların devam etmesi gerektiğini ifade etti.









Tatar, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kararın ocak ayının ilk haftasında Parti Meclisi’nde alınacağını, kendisine bir görev verilmesi halinde buna uymak ve bu görevi başarmak durumunda olduğunu söyledi.



Başbakan Tatar, “Kendimde Cumhurbaşkanlığı yapabilecek özellikleri görüyorum. Dünyanın her yerine gidip Kıbrıs meselesini anlatabiliyorum, ekonomik konularda görüşlerimi paylaşabiliyorum. Çalışma temposu, halkla ilişkiler ve meselenin anlatılması bakımından yapabileceklerim ortadadır” dedi.



Bunun bir yarış olduğuna dikkat çeken Tatar, kararı toplumun vereceğini söyledi. Tatar, bu süreçte hükümet çalışmalarının devam edeceğinin altını çizerek, “Hükümet de programına, bütçesine bağlı olarak, Türkiye ile yapacağı bir takım mali işbirliği protokollerine bağlı olarak bu çalışmaları, hem bakan, hem milletvekilleri hem bürokratlarıyla çalışmasıyla bu 3-4 ay geçecek ama çalışmaların durmaması lazım. Belki bazı meclis çalışmaları gecikebilir ama seçimden sonra hızlanacak ve telafi edilecek. Planımız programımız aynı şekilde devam etmesi lazım. Bunu yapacak olan da Bakan, vekil ve bürokratlarımızdır” ifadelerine yer verdi.



UBP’nin bu kritik dönemde yarışı kazanmak durumunda olduğuna vurgu yapan Tatar, Cumhurbaşkanlığı görevi ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Tatar, Cumhurbaşkanı’nın görevinin sadece müzakerelere gitmek olmadığını belirterek, toplumun her türlü meselesine önderlik etmesi gerektiğini, çünkü toplumun lideri olduğunu söyledi. Kendi isminin öne çıkmasının gerekçesi olarak “parti teşkilatlarından gelen ses, bu yarışı en iddialı kim ortaya koyabilir, genel başkan gibi bir konsensüs oluşuyor” diyen Tatar, kendine olan güveni de şu sözlerle vurguladı:

“Dolayısıyla ocak ayının ilk haftalarında parti istediği için, ben de bu işi yapabileceğim için. Çünkü kendimde o özellikleri görüyorum. Ben bu işi yapabilirim. Dünyanın her yerine gidip Kıbrıs meselesini anlatabiliyorum, ekonomik konularda görüşlerimi paylaşabiliyorum. Çalışma temposu, halkla ilişkiler ve meselenin anlatılması. Sadece görüşmelere gitmek değil, KKTC gerçeğini başka ülkelere de anlatmak lazım. Zamanı geldiğinde bu karar netleşecek.”