Rihanna ve Messi, İstanbul’da görüntülendi!

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İstiklal Caddesi üzerindeki Grand Pera binasında yer alan Madame Tussauds İstanbul, farklı kültür ve medeniyetlerin tarih, sanat, bilim, politika, spor ve eğlence dünyasından onlarca yıldızının balmumu figürüyle ziyaretçileri karşılıyor.

Figürler arasında, Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Sahiha Gökçen, Zeki Müren, Adile Naşit, Neşet Ertaş, Barış Manço, MFÖ, Zeki Müren, Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Tolga Çevik, Hidayet Türkoğlu, Yasemin Dalkılıç, Justin Bieber, Brad Pitt, Victoria Beckham, Madonna, Angelina Jolie, Johnny Depp, Beyonce, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence, Rihanna, Maria Sharapova, Muhammed Ali, Neymar da Silva, Albert Einstain, Wolfgang Amadeus Mozart, Steve Jobs, Steven Spielberg, E.T., Shrek gibi Türk ve dünya yıldızları yer alıyor. Müzede fotoğraf ve video çekmek serbest! Messi’ye çalım atmak, Kıvanç Tatlıtuğ ile selfie çekmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Her yıldızın karakterine uygun ve ünlü olduğu alanla ilişkili özel konseptler içerisinde sergilendiği Madame Tussauds İstanbul, ziyaretçilerine interaktif ve eşsiz bir eğlence fırsatı sunuyor.

Ziyaretçiler, bu ünlü isimlerin figürlerini yakından incelerken, Messi’ye çalım atıp, Kıvanç Tatlıtuğ’la yan yana oturacakları, Michael Jackson’ın kostümünü giyip, ünlülerle fotoğraf ve video çekecekleri bir eğlence fırsatı yakalıyor.

Madame Tussauds İstanbul’da ziyaretçiler, yıldızlara dokunmanın heyecanını hissediyorlar, farklı zamanlarda farklı coğrafyalarda yaşamış olan ünlüleri bir arada görme fırsatına sahip oluyorlar. Uluslararası bilinirlikteki balmumu müzesinin indirimli biletlerini size özel indirimlerle almak için buraya göz atmanız yeterli.