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27.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Yılbaşı şarkılarınız Milliyet Sanat’tan

Spotify’daki müzik listeleriyle sanatseverlerin dikkatini çeken Milliyet Sanat, yılbaşı gecesi için bir playlist hazırladı.

Yılbaşı şarkılarınız Milliyet Sanat’tan

Derginin müzik eleştirmeni Egemen Limoncuoğlu tarafından düzenlenen listede Sister Sledge’ten Wild Cherry’ye, Queen’den Blondie’ye, Bee Gees’den Bruno Mars’a 79 isim ve grup yer alıyor. Limoncuoğlu hazırladığı listeyi şöyle tanımlıyor: 

“70’li yılların sonundan, disko topunun ışıltılı devrinden iyi bildiğimiz ya da en azından kulaklarımızın aşina olduğu şarkılarla başlayıp 80’li yılların vazgeçilmez şarkılarını, 90’ların dans ettirmeden bırakmayan hit’lerini peşine takan, 90’lara ayrı bir değer katan, bizim türkçe pop şarkılarımıza da uğrayarak nihayetinde 2000’lere ulaşan, sırayla dinlendiğinde kronolojik, karışık dinlendiğinde sürprizli ve eğlenceli bir yılbaşı akşamına eşlik edecek bir çalma listesi.”

Listeye ulaşmak için https://open.spotify.com/playlist/0ygSfJTbbAN6lw6vn4iGBK adresine ya da Spotify’dan Milliyet Sanat/yılbaşı başlığına girmek yeterli. 

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