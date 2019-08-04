Burada her şey illüzyon!

Beyoğlu’nun simge yapılarından, 1800’lerde inşa edilen Narmanlı Han bir dönem Aliye Berger, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Bedri Rahmi Eyüboğlu başta olmak üzere birçok sanatçının atölyesi ve evi olmuştu. Bugün Türkiye’nin ilk illüzyon müzesi ‘Museum of Illusions’a ev sahipliği yapıyor.

İlk olarak 2015 yılında Zagreb’te açılan, Atina, Belgrad, Berlin, Dubai, Viyana ve New York’un da aralarında olduğu çok sayıda şehirde örnekleri bulunan müze geçtiğimiz hafta kapılarını açtı. İsminin müze olması size geleneksel müzeleri düşündürmesin. Son yıllarda Instagram’ın renkli dünyası müzeleri de içine çekti. Ve Instagram dostu Pop-up Sanat Müzeleri ortaya çıktı. Fotoğrafları Instagram’da paylaşılmak üzere tasarlanan müzelerden biri olan illüzyon müzesini keşfe çıktık...

Dünyada 15 şehirde, eğitim ve eğlenceyi bir arada bulunduran Museum of Illusions’ın eğlenceli atmosferi adımımızı atar atmaz bizi de sardı. Optik illüzyonlar, hologramlar, etkileşimli illüzyon odaları ve sıra dışı sergi alanlarından oluşan müzede yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi vardı.

İlk dikkatimi çeken, kahkaha sesleriyle çığlıkların birbirine karışması oldu. 4 yaşındaki çocuğu da 65 yaşındaki teyzeyi de gördüğüm ortamda bir süre çevreyi izleyip “Burada sadece insanlara bakarak da eğlenir insan” diye düşündüm. Ardından ben de kendini ortama kaptırdım.

Beuchet Sandalye İllüzyonu ile başladığım yolculuğuma Sonsuzluk Odası ile devam ettim. Aynalarla çevrili bir odada sonsuz sayıda kendinizi görmek ilginç bir deneyim. Tepetaklak Ev ise, doğru noktada oturduğunuzda sanki binanın çatısındaymış gibi fotoğraf çekmenizi sağlıyor.

Bu arada her bir deneyimin yanında ne olduğu, nasıl poz vereceğiniz ve aslında gerçekte olanın yazdığı bir levha bulunuyor. Bazı uygulamalara dahil olmak için en az iki kişi olmak gerekebiliyor. Eğer tek başınıza gitmek isterseniz, sayısı 10’u bulan görevli arkadaşlardan yardım alabilirsiniz. Hatta sizi yönlendirme konusunda o kadar istekliler ki yanınızda arkadaşınız varmış gibi hissedebilirsiniz.

Düz yolda yürüyebilir misiniz?

Bir illüzyonun parçası olmak büyüleyici olduğu kadar eğlenceli de... Normalde bulunmanızın imkansız olduğu Sonsuzluk Kuyusu, bir kenarında duran kişinin diğerinden çok daha büyük göründüğü Ames Odası, Bina İllüzyonu gibi birçok deneyim sizi güldürürken, Vortex Tüneli’yle heyecanlı anlar yaşayabilirsiniz. Dönen bir silindirin ortasında düz bir yolda yürümek ne kadar zor olabilir ki, değil mi? İşte bunun cevabı, atacağınız o ilk adımda. Burası içeri girdiğimde duyduğum çığlık seslerinin de adresi! Başınızın dönmesini engellemek kolay olmayacaktır. Ama verdiği keyifle denemeye değer! Benden sonra deneyimleyen genç bir grupla konuştuğumda, “Ayakta duramamak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı” duygusunu hissedenin yalnız ben olmadığımı anladım.

Beş günde 3 bin ziyaretçi

İçerideki eğlenceli turun ardından görüştüğüm müze müdürü Cihan Kılınçkaya, mottolarının “Bir resim bin sözcüğe bedelse, bir illüzyonun milyonlarcasını barındırdığından şüpheniz olmasın” olduğunu söyledi. Müzedeki her şeyin fizik kurallarıyla bağlantılı olduğunu anlatan Kılınçkaya sözlerine şöyle devam etti: “Burada 1.5 ay önce duvarda boya dahi yoktu. Ve şimdi hizmet veriyoruz. 5 günde 3 bin ziyaretçimiz oldu. İlerleyen dönemlerde odaların içinde farklı konseptlerimiz de olacak. Yaz, kış, Sevgililer Günü gibi... ”

Son olarak, İllüzyon Müzesi’nde zaman öyle hızlı akıyor ki, içeride ne kadar süre kaldığınızı fark etmeyebilirsiniz. Çıkışta ise müzeye özgü hediyelik eşya bölümünden kendiniz veya sevdikleriniz için alışveriş yapabilirsiniz.

İllüzyon Müzesi’nin en popüler üç alanı:

AMES ODASI: Ames Odası adlı çarpık odada iki illüzyon var. İlk olarak, oda kübik şekle sahipmiş gibi görünüyor. İkinci olarak da, insanlar veya nesneler Ames Odası’nın içinde bir köşeden diğerine hareket ederken büyüyor ya da küçülüyor gibi görünebilirler. Bu optik illüzyondan dolayı, arkadaki köşeye giden bir kişi küçülüyormuş gibi görünüyor. Bu illüzyonla sol köşeden sağ köşeye gidip gelen biri boyut değiştiriyor gibi görünüyor.

VORTEX: Dönen bir silindirden oluşan bu alanda dengenizi korumaya çalışarak karşıya geçmeniz gerekiyor. Daha fazla eğlence için başınızı aşağıya veya yukarıya kaldırdığınızda zeminin ayaklarınızın altından kaymasını hissedebilirsiniz.

BİNA İLLÜZYONU: Bu sergi, görüntüyü 45 derece açıyla yansıtan aynaların bulunduğu bir alandan oluşuyor. Bina cephesinin bir bölümü zeminde yer almaktadır. Aynalar eğimden dolayı yer çekiminin 90 derece yön değiştirdiği bu illüzyonu yaratıyor. Bu nedenle odanın içinde yukarı baktığınızda, aynalar binanın üzerinde duruyormuşsunuz gibi bir yanılsama yaratıyor.