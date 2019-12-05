2020 kışında militer stiller dikkatleri topluyor

Militer haki, Nocturne koleksiyonunda feminen bir tavra bürünüyor. Özellikle deri tasarımlarda karşımıza çıkan haki, oversize elbiseleri başka bir boyuta taşıyor. Nocturne kış koleksiyonunda, farklı dokuları da bir arada kullanıyor. Haki deri pantolonlar, örme kumaşlarla kombinleniyor. Deri detayların hakim olduğu lüks örmeler, bele oturan iddialı kalıplar, cesur ve modern bir görünüm yaratıyor.

Bele vurgu yapan pırıltılı mini ve uzun elbiseler, takımlar, ışıltılı volanlar ve iddialı omuz kesimleri gold rengin asaleti ile birleşerek kış davetlerinin vazgeçilmezi oluyor.

Güçlü ve iddialı tasarımlarla feminen duruşunu öne çıkarmaya devam eden Nocturne kadını, 2020 kışında da zarif ve gösterişli bir siluet sergiliyor.