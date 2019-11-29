2020 yılının kaş kontür trendleri…

Kaşlar; gözleri çerçevelediği için bakışların anlam kazanmasında büyük rol oynar. Son zamanlarda kaşlardaki trendler değişim göstermekte ve güzellik anlayışı üzerinde kaş şekilleri belirleyici bir rol üstlenmektedir.

2020 yılında kaş modasını elegan dokunuşlar domine edecek. Önümüzdeki sene kaşlar için doğal, dolgun, dokulu ve yoğun stiller ön planda olacak.

Sosyal medya iddialı kaş kontürü tasarımlarını ön plana çıkarsa da; 2020 yılı doğallığı korunmuş kaşların yılı olacak.

Kontür Makyaj Eğitmeni Ergül Keskin, 2020 kaş kontürü trendlerini anlattı.

1. Doğal görünümlü kaşlar

Son yıllara damgasını vuran doğal kaş görünümü, bu sene de kaş trendleri arasında yer alacak. Güçlü ve etkili bir ifade yaratan doğal kaşlar; geçmiş yılların yapay görünümünden bizi uzaklaştırıyor. Önümüzdeki sene doğallığı korunmuş ve kalınlaştırılmış kaşları sıkça göreceğiz.

2. Daha yoğun kaşlar

Yoğunluğu arttırılmış kaş, gelecek sene oldukça ön planda olacak. Kaşlar arasında herhangi bir boşluğun olmaması amaçlanan bu yöntemde kaşlar yoğun tutulduğu için gözler daha iri gözükecek.

3. Sosyal medya kaşları

Kaşların başlangıç kısımları daha hafif, dış kısımlara göre ise daha belirgin bir şekilde gelen kusursuz kaşlar önümüzdeki senenin de trendleri arasında. Kişinin göz, yüz şekline göre konumlandırılan kusursuz kaşlar her zaman bakımlı, güzel ve trend görünmeyi sağlıyor.