2020 yıllık burç yorumları - Burcunuzu 2020'de neler bekliyor?

2020 yıllık burç yorumları hakkında bilgi sahibi olarak yeni yıla daha dikkatli başlayabilirsiniz. Astrolog Hakan Kırkoğlu her burç için ayrı ayrı 2020'yi yorumladı.

Koç burcu 2020 yıllık burç yorumu

Zirveye çıkabilirsiniz

Oldukça yorucu ancak bir yandan da ödüllendirici bir süreç içindesiniz. 2020 yılında dikkat çekici gezegen döngüleri bitişleri ve başlangıçları bir arada getiriyor. Bu yıl özellikle kariyerinizde ve sorumluluk alanlarınızda daha dikkat çekici adımlar atabilir ve güç kazanabilirsiniz. Kariyer evinizde ilerleyen Jüpiter ve Satürn önemli testler sonucunda sizi başarıya daha yakın kılacak. Dayanıklılık göstererek uzun vadeli hedeflerinize odaklanabilirsiniz.

Bu yıl Satürn bir süreliğine Oğlak burcundan Saka burcuna ilerleyecek. 22 Mart – 2 Temmuz arasındaki bu süre içinde üzerinizdeki yüklerin hafiflemeye başladığını görebilirsiniz. Dolayısı ile 2 Temmuz’dan 17 Aralık’a kadar olan dönemde, önemli eksikleri tamamlayacak ve işle ilgili sorunları, gecikmeleri aşabileceksiniz. Sabırlı davranmaya devam etmelisiniz. Satürn’ün Oğlak burcunda kaldığı dönemde özellikle Koç burcunun son on gününde doğanlar iş hayatında ciddi adımlar ve kararlar içinde olacak. Sorumluluklar artarken, fırsatlar da eksik olmayacak. Zira bu yıl şans ve ilerleme gezegeni Jüpiter de 2 Aralık’tan itibaren Oğlak burcuna ilerledi.

Jüpiter 19 Aralık 2020 tarihine kadar Oğlak burcunda kalarak mesleki alanda daha fazla tanınma, güç sahibi olma ve dikkat çekme imkanı getirmekte. Bu gezegen popüler olmaya, ödüllere ve başarılara işaret eder. Geçtiğimiz yıl eğitim, yolculuklar, akademik uğraşlar açısından son derece geliştirici olmuştu. Bu yılınızda ise Jüpiter kariyer alanınızı parlatırken, güçlü kişilerden destek almak, öne çıkmak hiç zor olmayacak. Evet Satürn nedeni ile bu alanda yükleriniz de çok fazla. Ancak yılın sonuna geldiğimizde, her iki kariyer gezegeni art arda Saka burcuna ilerleyerek sizi hedeflerinize, beklentilerinize daha çok yakınlaştıracak.

Bu yıl 22 Mart – 2 Temmuz tarihleri arasında sosyal alanda daha fazla sorumluluk alabileceksiniz. Etki alanınız genişleyecek. Bu tarihler arasında arkadaşlıklar, gruplar ve sosyal yaşam içinde daha gerçekçi ve uzun vadeli de düşünebilirsiniz. Yolunda gitmeyen arkadaşlıklar ya da grup çalışmaları üstünde daha ciddi düşünmeye bile başlayabilirsiniz. Ancak bir yandan da dernekler, siyasi konular ve gelecek yönündeki planlarınız yönünde daha ciddi ve somut adımlar atabilirsiniz.

Güç, mücadele, baskı ve yeniden doğum getiren Pluton ise hala Oğlak’ta ilerlemeye devam ediyor. Pluton bu yıl özellikle 11-15 Nisan doğumlu Koç’ları etkisi altına almakta. Bu tarihlerde doğanlar Pluton’un dönüştürücü baskısını daha fazla hissedecekler. Bu baskı özellikle iş hayatında, kurumsal alanda, sorumluluklar ve yöneticilerle ilişkilerde güçlü bir mücadele ve yenilenme getirmekte. Aynı zamanda Pluton babanızla ya da baba figürü gibi olan ilişkilerinize mücadele, değişim ve yenilenme getirmekte. Psikolojik olarak kendinizi yenilemek ve hayata güçlü şekilde sarılmak durumundasınız. Süreç pek kolay olmasa da, kendi içinizdeki gücü yenileyebilir, açığa çıkarabilirsiniz.

Özellikle yükselen burcu Koç olanlar açısından Uranüs maddi alanda, iş konularında yeni olanaklara, sürprizlere ve yenilikçi para kazanma yollarına işaret etmekte. Para durumunuz ve birikimleriniz 2018’en bu yana çok değişken, inişli, çıkışlı olmaya başlamış, hatta istikrarsızlaşmış olabilir. Ancak yeni ve sürpriz gelir kaynaklarının da önü açılmış olabilir.

Burcunuzun yöneticisi Mars 2020 yılında sizin burcunuzda geri hareket yapacak. Bu bakımdan 10 Eylül – 14 Kasım tarihleri arasında çok daha dikkatli olmalı ve önemli risklere girmemeli, iş hayatında ve genel olarak hedeflerinizde yavaşlamalısınız. Bu süreçte daha çok eksikleri tamamlamak durumunda olabilirsiniz. Özellikle 28 Haziran’dan sonra gündeme gelecek olaylara dikkat etmeniz yararlı olacak.

Boğa burcu 2020 yıllık burç yorumu

Ufkunuzu genişleteceksiniz

Bu yıl pek çok açıdan şanslı durumdasınız. Gezegenler burcunuzla uyumlu açılar kurarken, ilerlemeniz daha kolay ve zahmetsiz olacak. Yavaş hareket eden güçler aynı zamanda yenilenme ve varolan kalıplardan uzaklaşma da getirmekte. Kuşkusuz bunda Uranüs’ün payı çok büyük. 2018’den bu yana burcunuza ilerleyen Uranüs, pek çok Boğa açısından bir alarm zili gibi çalışarak sizi hareketsizlikten ve hep yanı şeyleri yapmaktan kurtarıyor. Belki yeni koşullar eskisi gibi sakin ve huzurlu değil ve daha çok özgürlük getiriyor olabilir. Uranüs uyandırıcı bir güçtür ve adeta size elektrik veriyor. 2026 yılına kadar sürecek olan bu canlandırıcı etki altında, orijinal yönlerinizi keşfedebilir ve şimdiye kadar kurmuş olduğunuz sınırlardan çıkabilirsiniz. Adeta bir Rönesans yaşıyorsunuz. Sizi kısıtlayan ya da yaratıcılığınızı baskılayan şeyleri sorgulamaya başladınız bile. Bu transit güçlü bir özgürlük ve alışılmış olandan uzaklaşma getirmekte. Belki babanızla ya da erkek figürlerle, belki eşinizle ilişkinizde kendinizi daha farklı ve bağımsız hissetmeye başlamış olabilirsiniz. Yaratıcı alanda ve özellikle iş hayatınızda yeni şeyler denemek isteği öne çıkıyor olabilir. Eğer 22 – 30 Nisan doğumlu iseniz, bu yıl Uranüs’ün güçlü etkisi altındasınız demektedir. Özellikle bu tarihlerde doğanlar açısından sürprizler, ani gelişmeler sizi daha özgür bırakabilir ve siz de adeta kafesinizden çıkarak yeni bir hayatı deneyimlemeye başlayabilirsiniz. Kuşkusuz bu yeni koşullar belirli bir istikrarsızlık ve belirsizlik anlamına da geliyor olabilir. Ancak büyük ölçüde eskiyi geride bırakmaya hazırsınız.

Bu yıl Jüpiter’in de 2 Aralık’tan itibaren burcunuzla son derece uyumlu bir açı içinde olması sizi nerede ise en şanslı burç kılmakta. Her açıdan kendinizi geliştirme fırsatları bulabilirsiniz. Eğitim, uzaklar, yolculuklar, size yol gösterecek öğretmenler hayatınıza yeni ufuklar katabilir. Bu yıl daha çok seyahat edebilir ve yabancılarla bir araya gelebilirsiniz. Jüpiter’in uyumlu konumu medya, uluslararası konular ve akademik uğraşlar açısından yepyeni fırsatlar ve destekler elde edebileceğinizi göstermekte. Yılın sonunda, 19 Aralık 2020’den itibaren bu gelişmeler ve imkanlar sizi kariyer alanınızda ve hedeflerinizde de öteye taşıyabilir. Dolayısı ile bu yıl kazanacağınız ivmeyi bir sonraki yıla da taşıyabilirsiniz. Yeni bir kariyer döngüsüne hazırlanmaktasınız.

Kariyer ve sorumluluklar gezegeni bu yıl burcunuzla uyumlu kalmakta. Ancak 22 Mart ile 2 Temmuz arasına özellikle dikkat etmelisiniz. Zira Satürn bu tarihler arasında uzun yıllardan sonra ilk defa Saka burcuna ilerleyecek ve iş ve kariyer alanına girmiş olacak. 22 Mart’a kadar olan dönemde ve 2 Temmuz – 17 Aralık arasında uzaklarla ilgili konular, yabacılar, eğitim, akademik uğraşlar, içerisinde medyanın ve aynı zamanda toplum tarafından onanmanın ve inançların olduğu konularda sorumluluklar devam etmekte. Zaten 2018’den bu yana yabancılardan ya da başkalarından çok şey öğrenmiş durumdasınız. Artık hayata ve başkalarının fikirlerine daha sorumlu ve gerçekçi bir yolla bakabiliyorsunuz. Dolayısı ile 2 Temmuz -17 Aralık arasında bu alanlarda tamamlama aşamasında olduğunuz işleriniz, sorumluluklarınız olabilir. Eğitim, uzaklar ve düşünsel konularda pek çok şeyi tamamlayabilirsiniz. Özellikle Boğa’nın son 10 gününde doğanlar bir istikrar içindeler. Ancak 22 Mart – 2 Temmuz arasında yeni sorumluluklar, daha ağır yükler ve muhtemelen sizi yavaşlatabilecek koşullar kendini göstermeye başlayabilir. Bunu bir ilk işaret gibi görebilir ve daha çok 17 Aralık sonrasına ve özellikle de 2021-2023 dönemine hazırlanabilirsiniz. Zira bu süreçte iş alanında ve toplum önünde önemli testler altında olacaksınız.

Gerçekten de bu yıl oldukça şanslısınız. Neptün Balık’ta burcunuzla uyumlu kalmaya devam ediyor. Bu transit sizi sanatsal konulara, esin almaya ve kendinizi belirli alanda vakfetmeye yardımcı olmakta. Eğer 6-12 Mayıs doğumlu bir Boğa iseniz, bu dönemde ruhsal konulara, ilham alabileceğiniz gelişmelere, yardımlaşma ve evrensel konulara oldukça açıksınız. Hayal ettiğiniz konulara zaman ayırabilir, sezgilerinizi doğru yönde kullanabilirsiniz. Neptün sayesinde yaratıcı alanda çok daha fantastik şeyler yapabilir, ayrıca belirli bir arkadaş grubu içinde de kalabilirsiniz.

Pluton da burcunuzla uyumlu kalmaya devam ediyor. Bu gezegen güç elde etmek, kararlılık göstermek ve özellikle iş hayatında başkaları üzerinde kontrol sahibi olmakla yakından ilişkilidir. Eğer 12- 16 Mayıs tarihleri arasında doğmuş bir Boğa iseniz, bu dönemde güçlü kişilerden önemli destekler bulabilirsiniz. Hedeflediğiniz konularda daha etkileyici ve güç sahibi de olabilirsiniz. Kuşkusuz bu durum sizi kimi zaman manipüle edebilecek kişilerle de ilişki içine sokabilir. Bu nedenle niyetlerinizde daha açık olmalı ve güç savaşlarında uyanık olmaya bakmalısınız. Eğer haritanızda Güneş iyi konumlanmış ise, güç sahibi olmanız zor olmayacaktır.

İkizler burcu 2020 yıllık burç yorumu

Finansal işlere odaklısınız

Bu yıl gündeme gelen önemli transitler sizi özellikle iş hayatında, finansal sorumluluklar açısından oldukça meşgul ve sorumlu kılıyor. Ancak iyimserliğiniz ve istikrar da yavaş da olsa gelmeye başlayacak. Son yıllarda pek çok test eden kriz ve dönüşüm içinde kaldınız. 2019’da Jüpiter size bağlantılar ve ortaklıklar yolu ile yeni açılımlar getirdi. Şimdi bu yıl Oğlak burcundaki gezegenler özellikle ortaklı işlerde, kimi zaman finansal açıdan risk oluşturabilecek gelişmeleri daha iyi halletmeniz, yoluna koymanız yönünde farklı oluşumlar getirecekler.

Özellikle Satürn gezegeni 2018’den bu yana pek çok kritik, kriz çıkaran ve endişe yaratan durumlara işaret etmekte. Ortaklı paralar, yatırımlar, finansal gelişmeler, miras gibi hisseli durumlar, borçlar yüzünden huzursuzluk söz konusu. Ancak 2 Temmuz – 17 Aralık arasında tekrar Oğlak burcuna döndüğünde bu işleri son kez toparlama ve düzeltme imkanı bulabileceksiniz. Bu dönemi sakin karşılamalı ve psikolojinizi daha güçlü tutmalısınız. Özellikle 29 Eylül sonrasında toparlama yavaşça başlayacak ve 17 Aralık’tan sonra ise çok daha temiz, istikrarlı ve daha net koşullara ulaşacaksınız. Nitekim 2020 sonundan itibaren, 2023 yılına kadar olan dönemde çok daha etkin ve rahat ilerleme imkanları gelecek, kariyerinizde, iş alanında daha az eforla daha hızlı yol alabileceksiniz.

Nitekim, şans ve gelişme gezegeni Jüpiter de, 2 Aralık’tan itibaren, 19 Aralık 2020 tarihine kadar Oğlak burcuna ilerlemiş olacak. Bu yeni dönemde, başkalarından beklentiler, alacaklar, ortak kazançlar, finans konusu, miras gibi ortaklı durumlar daha fazla vurgulanmaya başlayacak. Bu süreçte, Jüpiter burcunuzla doğrudan bir açı kuramadığı için bu konularda sıkıntılar, endişeler, krizler gündeme gelebilir. Bazı ortaklı kazançlar da mümkün ancak başkalarına bağlı durumlar yüzünden kendinizi çok huzurlu hissedemeyebilirsiniz. Bu tarihler arasında, Jüpiter 3 kez Pluton’la da birleşiyor olacak. Bu nedenle, özellikle Nisan başı, Haziran sonu ve Kasım ortasında kendi gücünüzü göstermek adına bazı testler, mücadele gerektiren durumlar söz konusu olabilir. 2020’nin büyük bir bölümünde büyük bir meblağ, finansal bir alışveriş ve yatırım konusu sizi oldukça meşgul edebilir. Miras, banka kredileri, sigortalarla ilgili konularla daha fazla uğraş verebilirsiniz. Her şeye rağmen, yılın sonunda, özellikle 19 Aralık 2020 sonrasında kendinizi daha iyimser, bağımsız ve şanslı hissedebileceğiniz yeni bir dönem başlıyor olacak. Bu nedenle sabırlı olmalısınız. 2020 sonunda ve 2021’de gerek eğitimde, gerekse yeni ve yabancılar çevrelere girmek, kendinizi geliştirmek adına yepyeni bir süreç başlıyor olacak.

2011’den bu yana Balık burcunda ilerleyen Neptün, bu yıl özellikle 7-12 Haziran doğumlu İkizler burcunda doğanları güçlü bir şekilde etkisi altında almakta. Neptün dağıtıcı etkisi olan bir gezegendir. Böyle önemli transitlerinde sizi daha dağınık, kararsız ve dışsal etkilere çok açık hale getirebilir. Özellikle bu tarihler arasında doğmuş iseniz, kendinizi bir konuya ya da kişiye fazlası ile kaptırabilir ve pek gerçekçi hareket edemeyebilirsiniz. Bu nedenle önemli aldanmalar, hayal kırıklığına neden olabilecek durumlar gündeme gelebilir. Bu durum babanızla ilgili ya da evli bir kadın iseniz, eşinizle ilgili konular yüzünden de söz konusu olabilir. Bu dönemde erkek figürleri daha zayıf kalabilir, dağılabilir ya da güvensizlik yaratabilirler. Diğer yandan Neptün artistik yaratıcılık ve güçlü hayal gücü getiren özellikleri nedeni ile bu dönemde sizi daha sezgisel, yaratıcı ve ilham alacak şekilde hareket etmenize de yardımcı olabilir. Yükselen İkizler açısından özellikle 2011’den bu yana kariyer alanında ve iş hayatında dağılma, aşırı fedakarlık ya da belirsizliklerin neden olduğu bazı zayıflıklar gündeme geliyor.

Yengeç burcu 2020 yıllık burç yorumu

İlişkiler çok şeyi değiştirecek

Bu yıl 2019’dan devraldığınız konuları sonuçlandırmak ve ilerlemeniz açısından çok önem taşıyor. Özellikle 2018’den bu yana Satürn’ün karşıt burcunuz Oğlak’ta ilerliyor olması sizi ciddi oranda test etti ancak önemli sonuçlar ve değerlendirmeler de getirdi. Yengeç burcunda doğanlar genel olarak bu süreçte adeta kırmızı ışıkta bekleme içinde idiler. Hedeflere ilerlemek için sabır gerekiyordu. Şimdi bu yorucu temalar, özellikle engellemeler azalmakta. Bu sürecin yavaş yavaş size ilişkilerde yeni bir anlayış, olgunluk ve tecrübe getirdiğini söyleyebiliriz. Yükselen burcu Yengeç olanlar ise, bu dönemde özellikle evlilik, ortaklıklar ve genel olarak ilişkilerde çok şey öğrendiler. Yolunda gitmeyen ilişkiler sona ererken, iş hayatında da daha fazla sorumluluk ve ilerleme imkanı doğmaya başladı.

2020 yılında, özellikle ilk aylarında Satürn ve Pluton yan yana gelirken, sözünü ettiğimiz temalar, özellikle evlilik ve iş hayatında sizi baskılayan ama sonuçta daha fazla kararlılık ve güç getiren konularla karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte, hayata bakış açınızı yeniden yapılandırıyorsunuz. Ancak kimi zaman açık düşmanlıklara ya da tehdit eden gelişmelere karşı soğukkanlılık göstermeli ve daha diplomatik, akılcı bir tutum izlemeyi unutmamalısınız. Zira şans ve ilerleme gezegeni Jüpiter de 2 Aralık’tan itibaren karşıt burcunuz Oğlak’a yerleşecek ve nerede ise bir yıl kadar, 19 Aralık’a kadar bu burçta kalacak. Dolayısı ile sosyal alanda ve kariyerde yeni olasılıklar, ilişkiler ve fırsatlar var. Bu yıl gerek özel hayatınızda, gerekse kariyer alanında ilişkiler üzerinden çok şey yapabilir ve bu ortaklıklar sayesinde daha görünür hale gelebilirsiniz. Kendi kabuğunuzdan çıkarak hareket etmeli ve ilerleme fırsatlarını değerlendirmeye bakmalısınız. Ayrıca Jüpiter bu transitinde size güç ve mevki sağlayabilecek bir evlilik getirebileceği gibi, güçlü kişilerle ortaklıklar da getirebilir. Kuşkusuz bu dönemde, karşınızdaki kişilerin daha talepkar ve hırslı olabileceklerini de söyleyebiliriz.

Diğer yandan 22 Mart – 2 Temmuz tarihleri arasında özellikle iş hayatında ve sorumluluklar alanında yeni gelişmeler gündeme gelmeye başlayacak. Bu yeni dönemde var ise eşinizin maddi konuları ya da ortaklıklar içinde daha fazla maddi sorumluluk gündeme gelmeye başlayabilir. Özellikle iş hayatınızda maddi sorumluluklar, borç ve alacak konuları, miras gibi ortaklı konulara daha ciddi bakmak durumunda olabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili bir kriz, bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Belki de bu dönemde bir kredi yükü ya da yatırım benzeri konular sizi daha fazla meşgul etmeye başlayabilir. Bu dönemde gündeminize gelebilecek endişelere kulak asmalı ve önem vermelisiniz. Zira 17 Aralık 2020’den itibaren 2021 ve 2022’de sözünü ettiğimiz alanlarda daha fazla meşgul olabileceğinizi söyleyebiliriz.

Eğer 14-18 Temmuz doğumlu bir Yengeç iseniz, bu yıl Pluton transiti özellikle hayatınızı yakından şekillendireceğe benziyor. 2007’den bu yana Pluton pek çok Yengeç’in hayatına yine ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar yolu ile güçlü dönüşümler ve mücadeleler getirdi. Bu gezegen baskı ile gelen dönüşümü, ölüm ve yeniden doğumu, nihayetinde bizi güçlendirebilecek dönüşümleri anlatır. Pluton manipülatif ve gizli şekilde, derinden etkileyen bir güçtür. Bu süreçte, karşıt burcunuzda olduğu için, gerek işte, gerekse özel hayatınızda üzerinizde baskı kuran kişilerle karşılaşmış olabilirsiniz. Ancak bu sayede artık eskisi gibi saf ve zayıf değil, daha güçlü ve kararlı olmayı da öğreniyorsunuz. Dolayısı ile bu yıl 14-18 Temmuz doğum Yengeç’lerin Pluton’un getirdiği mücadele ile yüzleşmeleri gerekebilir. Özellikle Satürn’le de birleşecek olan bu gezegenin etkileri, Ocak ayında, daha fazla hissedilebilir.

Diğer yandan 2018’den itibaren Boğa burcuna ilerleyen Uranüs ise hayatınıza yenilik getirebilecek değişiklikler, umutlar sağlamakta. Bu süreçte yeni gruplar ve arkadaşlıklar içinde olmak ruhunuzu tazeleyici olacak. Hep alışmış olduğunuz ve artık sıkıldığınız şeyleri bir kenara bırakarak, yenilenme ve gelecek beklentilerinizi tazeleme imkanı bulabilirsiniz. Özellikle 24 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında doğmuş bir Yengeç iseniz, bu yıl Uranüs size daha fazla sürpriz, hayatınızda değişikliklere gitme cesareti ve aynı zamanda ekonomik açıdan da farklı yönlere gidebileceğiniz yollar açmakta. Bu sayede, belki de bir grubun parçası olarak, sosyal alanda daha aktif olabilir, başkalarından destekler görebilirsiniz. Arkadaş çevrenizde önemli değişiklikler olabilir. Eski arkadaşlar aniden perdeden çekilirken, kendinizi yeni insanlarla bir arada bulabilirsiniz.

2020 yılında Neptün’ün olumlu açısı da devam etmekte. Bu gezegen hayal gücüne dayanan yaratıcılığı ve sezgilerimize yol vermekte. Pek çok Yengeç bu dönemde Neptün etkisi altında kendilerini ruhsal konulara çok daha açık olabilir. Eğer 8-13 Temmuz doğum bir Yengeç iseniz, özellikle bu yıl Neptün’ün getirdiği sanatsal ilham ve hayal gücünden daha çok yararlanabilirsiniz. Neptün aynı zamanda büyük hayaller getiren, kimi zamanda bizi gerçeklerden koparan bir gezegen olduğu için, aslında bu dönemde fedakarlık içinde olabileceğiniz durumlara da dikkat etmelisiniz. Çoğu zaman farkında bile olmadan kendinizi gerçeklerden uzaklaşmış bulabilirsiniz. Bu nedenle, sınırlarınızı da iyi çizmeye çalışmanızda fayda olacaktır.



Aslan burcu 2020 yıllık burç yorumu

İşler artıyor

2020 yılı çalışma hayatınız ve işle ilgili konular açısından son derece kritik ve hareketli bir döneme ilerlediğinizi gösteriyor. 2018’den bu yana, son iki yıldır, özellikle yükselen burcu Aslan olanlar iş ve çalışma hayatı açısından oldukça yüklü, yorucu bir dönemden geçtiler. Bu süreçte adeta çıraklık ya da kölelik gibi bir durum içinde kalmış olabilirler. İşte 2020 yılında bu sürecin tamamlanma aşamasına geldiğini görmekteyiz. Pek çok açıdan önemli sonuçlar ve hayatlarında yeni bir hasada doğru ilerleyeceklerini söyleyebiliriz.

Jüpiter’in de 2 Aralık’tan itibaren Oğlak burcuna ilerlemesi ile birlikte, bu yıl iş ve çalışma ortamınızın son derece hareketli olacağını söyleyebiliriz. Bu yeni bir iş yeri olabileceği gibi, iş yerinde yeni ya da yabancılarla ilgili konuların da dikkat çekmesi anlamına da gelebilir. İşsiz olanlar açısından daha yeni olanakların olabileceğini de söyleyebiliriz. Ancak her durumda, ilerleme ve şans gezegeni Jüpiter bu yıl sizi çok çalıştıracak ve meşgul kılacak. Enerjinizi daha verimli ve doğru bir şekilde değerlendirmeye gayret göstermelisiniz. Kimi zaman bu durum başkalarına hizmet ya da başkalarının sağlıkla ilgili konuları ile de daha fazla ilgilenebileceğiniz anlamına gelebilir.

Gerek yükselen Aslan’ların, gerekse Aslan burcunda doğanların 22 Mart tarihine ve 2 Temmuz’a kadar geçecek süreye büyük önem vermeleri gerekmekte. Yükselen burcu Aslan olanlar için bu tarihler arasında iş hayatında ilerleme ve yeni sorumluluklar artmakta. Kendilerini daha belirgin şekilde ortaya koymaya başlayabilecekler. Yine bu süreçte, evlilik ve ortaklı konularda daha gerçekçi ve ciddi olmaları gereken bir dönem de başlamakta. Ancak bu temaların özellikle 2020 sonunda ve 2023’e kadar geçecek olan dönemde daha belirgin olacağını da söylemeliyiz. Aslan burcunda doğanlar ve özellikle 23-25 Temmuz doğumlu olanlar ise, 22 Mart- 2 Temmuz aralığında Satürn karşıtlığı içinde olacakları için bu dönemde daha fazla bekleme, sorumluluk ve dikkatli olma gereği hissedebilirler. Aslan burcunda olanlar, genel olarak, önümüzdeki dönemde 2021-2023 yılları arasında, iş ve sorumluluklar alanında daha sabırlı olmak ve yeni alternatifler bulmak durumunda olabilirler.

Diğer yandan 2018’den itibaren Boğa burcuna ilerleyen Uranüs de hayatınıza yeni açılımlar ve güçlü bir değişim yapma isteği getirmekte. Uranüs uyandıran ve değişime zorlayan bir gezegendir. Bu transit altında güçlü bir farklılık ve özgürlük isteği hissedebilirler. Son zamanlarda bu transitin etkisi ile şimdiye kadar yapmamış olduğunuz şeyleri yapmak istemeniz normal görülmeli. Uranüs aynı zamanda bağları koparan ve adeta isyan ettiren bir güç olarak, hayatınızın pek çok alanına başkaldıran enerjiler getirmekte. Bu durum gerek iş, gerekse özel hayatınızda önemli değişiklere gitme ihtiyacında olduğunu ve bunu da ani ve beklenmedik bir şekilde yapabileceğinizi göstermekte. Yükselen Aslan’lar özellikle iş hayatında ve kariyer alanında yepyeni koşullar ve değişiklikler içindeler. Eğer 26 Temmuz – 3 Ağustos arasında doğmuş bir Aslan iseniz, bu yıl Uranüs’ün sarsıcı ve değiştirici etkisini fazlası ile hissedeceksiniz demektir. Bu tarihlerde doğanlar açısından otorite ya da baba figürü gibi kişilerle ilişkiler de çok ani bir şekilde değişebilir, kopabilir ya da önemli uyanışlar ve farkındalıklar gündeme gelebilir.

2020’nin son dönemlerinde, 19 Aralık’tan sonra Jüpiter ve Satürn’ün Saka burcuna ilerlemesi ile birlikte, genel hayat yönünüzde çok önemli değişiklikler gündeme gelmeye başlayacak. Bu yeni dönemde ilişkilerin, ortaklıkların çok önem kazanacağını söylemeliyiz. Gerek evlilik gerekse iş hayatınız açısından yepyeni bir döneme gireceğinizi söyleyebiliriz. Bu yeni dönemde sosyal alanda daha fazla sorumluluk ve katılım söz konusu olmaya başlayacak.

Başak burcu 2020 yıllık burç yorumu

Kendinize güveniyorsunuz

Bu yılınızda önemli transitler sizden yana görünüyorlar. 2 Aralık’tan itibaren Oğlak burcuna ilerleyen büyüme ve ilerleme gezegeni Jüpiter, burcunuzla kurduğu rahat açı ile kişisel gelişiminizi en şanslı hale getirmekte. 2020 yılında çabalarınızın karşılığını alabilecek ve aynı zamanda mutluluk yönünde daha kolay ilerleyebileceksiniz. Jüpiter’in bu transiti özellikle aşk hayatınıza ve hayattan aldığınız keyfe yeni kapılar açıyor. Bu dönemde kendinizi ifade etmek ve yaratıcılığınızı gösterme konusunda son derece avantajlısınız. Akıcı koşullar, önemli destekler ve ödüller ile ilerleyebilirsiniz. Jüpiter’in bu transiti size hem şahsi alanda hem de mesleki konularda fırsatlar getirmekte. Bu yıl bir çocuğun doğumu mutluluk getirebileceği gibi, aşk hayatınızda da daha pozitif koşullar var. 2018 yılından bu yana Satürn, bu alanda olduğu için, sizi oldukça test etti ve bir bakıma hayattan aldığınız keyfi soğutmuş olabilir. Neyse ki Satürn yavaş yavaş Oğlak burcundan çıkmaya hazırlanıyor. Dolayısı ile bu dönemde hayatın daha olumlu yönlerine bakmaya başlamalı ve isteklerinize odaklanmalısınız. Aşkta aşırı hırs ya da fazla kuralcı olmak, belirli sorumluluklar yüzünden kendinizi nerede kısıtladığınızın ya da rahat vermediğinizin farkına varmalısınız. Jüpiter 19 Aralık 2020 tarihine kadar burcunuzla uyumlu kalmaya devam edecek.

Diğer yandan Satürn de şu anda burcunuzla uyumlu kalmaya devam ediyor. Aslında bu süreçte yaratıcı yönlerinizi daha kalıcı ve istikrarlı şekilde ortaya koyabilir ve Satürn sayesinde iş ve özel hayatınız arasında daha iyi bir denge kurabilirsiniz. Mesleki alanda önceki deneyimlerinizden yararlanabildiğiniz bir dönemdesiniz. Daha az sorun ve sınav söz konusu. Eğer Başak burcunun son on gününde doğmuş iseniz, Satürn size istikrar kazandırmakta. Kuşkusuz bu süreçte çocuklarla ilgili konular ya da aşk hayatınızda bazı bulutlar söz konusu olmuş, sizi oldukça soğutmuş olabilir. Ancak diğer yandan yeteneklerinizi daha somut ve kalıcı şekilde kullanma imkanına da sahipsiniz. 22 Mart – 2 Temmuz arasına özellikle dikkat etmelisiniz. Bu tarihlerde Satürn ilk defa Saka burcuna ayak basacak ve doğal olarak sizin iş ve çalışma alanınıza fazladan sorumluluklar ve belki de yeni görevler getirecek. Bu dönemde pek çok Başak, yükselen Başak yeni bir işe girebileceği gibi, kendini daha fazla yükümlülük altında bulabilir. Aynı zamanda bu süreçte sağlık, düzen ve hizmet işlerine daha fazla zaman ayırmanız gerekebilir. Bedensel açıdan kendinize daha fazla önem vermeye başlamalısınız. En azından stresin yaratabileceği zararları unutmamalısınız. Ardından 2 Temmuz – 17 Aralık arasında Satürn son kez Oğlak burcuna geri giderek 2018 yılından bu yana, yukarıda değindiğimiz konuları son bir kez daha toparlamanıza yardımcı olacak. Dolayısı ile 2020 sonunda ve 2021-2023 yılları arasında, mesleki alanda daha sıkı, çırak gibi çalışabileceğiniz yeni bir dönemin kapılarını açacak.

Bir süredir, 2018’den bu yana, Uranüs Boğa burcuna ilerleyerek burcunuzla çok iyi bir uyum oluşturmaya başladı. Uranüs yenileyen ve değiştiren, özgürlük getiren bir gezegendir. Uranüs’ün akıcı açısı altında kendinizi daha buluşçu, yenilikçi ve sürprizlere açık şekilde bulabilirsiniz. Bu dönemde yapacağınız pek çok yenilik aynı zamanda hayata bakış açınızı, düşünce ve inançlarınızı da uyarmakta. Yeni insanlar, yabancılar hayatınıza daha fazla girerek, size yepyeni bakış açıları getirmekte. Farklı fikir ve bakış açılarına açık olabileceğiniz, ufuklarınızı yenileyebileceğiniz bir dönemdesiniz. Uzaklarla ilgili gelişmeler, eğitim, akademik alan ya da içerisinde medyanın olduğu pek çok alanda düşüncelerinizi değiştirebilir aynı zamanda kendinizi daha fazla anlatma imkanı bulabilirsiniz. Eğer 25 Ağustos – 3 Eylül doğumlu bir Başak iseniz, bu yıl Uranüs sizi çok güçlü bir şekilde etkileyeceği için, sözünü ettiğimiz daha yaratıcı ve bağımsız yönlerinizi rahatça kullanabilirsiniz. Olumlu sürprizler var. Aynı zamanda bu transit sayesinde hayatınıza giren erkek figürler ya da yöneticiler sizi daha yaratıcı ve farklı olma yönünde teşvik edebilirler.

Neptün ise bu yıllarda Balık burcunda ilerlerken, burcunuzun da tam karşısından geçmekte. Bu transit özellikle evlilik ve ilişkiler alanınıza özel bir hassasiyet getirmekte. Neptün çoğu zaman dağılma, etki altında kalmaya neden olan, güçlü hayaller ve yaratıcı bir hassasiyet getiren bir gezegendir. Özellikle 9-15 Eylül doğumlu olan Başak’lar Neptün’ün gücü altında kalırken, kendilerini daha kararsız ya da etki altında adeta büyülenmiş gibi hissedebilirler. Genel olarak Başak’lar ama daha çok bu tarihler arasında doğan kadınlar evlilikte eşleri ile daha dağınık bir ilişki yaşayabilirler ya da eşlerinin dağıldığını, fazla hayalci ya da karmaşık, zayıf bir durumda olduklarını görebilirler. Baba figürü de zayıflıyor olabilir. Doğal olarak bu transit altında kendinizi daha dağınık, yönsüz ve kararsız bulabileceğiniz gibi, sağlığınızı da önemsemeyebilir ve dayanıklılığınızı riske atmış olabilirsiniz. İlişkilerde hayal kırıklığı ve dikkatsizlikler yüzünden kendinizi aldatılmış hissedebilir ya da siz de farkında olmadan karşınızdakileri yanıltabilirsiniz.

Diğer yandan Oğlak burcundaki Pluton da burcunuzla rahat açısını sürdürmekte. Bu gezegen güç elde etmek ve yığınları harekete geçirebilme, ikna edebilme kapasitesini açıklar. Pluton sayesinde zamana daha çok ayak uydurabilir ve kendimizi güçlendirebilecek adımlar atabiliriz. Aynı zamanda bu gezegen manipülatif yönlerimizi de açıkladığı için, bu süreçte kendinizi daha derin işbirlikleri içinde de bulabilirsiniz. Dolayısı ile bu dönemde, özellikle aşkta, yaratıcı alanda kendinizi yenileme ve güçlenme süreci içindesiniz. Özellikle 15-19 Eylül doğumlu olan Başak’lar Pluton’un getirdiği gücü ve kendini yenileme taraflarını daha kolay şekilde elde edebilirler. Bu dönemde güçlü ve etkileyici şahıslar, otorite figürleri hayatınızda daha destekleyici olabilirler ancak onlarla ilişkilerinizde kendinizi aldatmamalı ve gerçeklerden ve kurallardan da uzaklaşmamalısınız.

Terazi burcu 2020 yıllık burç yorumu

Ailede çok hareketlilik var

2018’den bu yana sizi test eden ve özellikle de ailevi alanda sorumluluklar getiren pek çok koşulla karşılaştınız. Bu yılınızda biraz dikkat ederek, kendinizi daha rahat koşullarda bulabilirsiniz. Öncelikle, büyüme ve gelişmeyi anlatan Jüpiter 2 Aralık’tan itibaren Oğlak burcunda ilerlemeye başladı. Bu yeni dönemde, ailenizi, evinizi ilgilendiren konularda büyük bir hareketlilik ve daha destekleyici fırsatlar ortaya çıkmaya başlıyor. Evde ve ailede genişleme olabileceği gibi ev hayatınızda olumlu olaylar yaşayabilirsiniz. Dikkatinizi özellikle ev ve özel hayatınıza yöneltmektesiniz. Kuşkusuz yılın ikinci yarısında yeni koşullar da gündeme gelecek. Jüpiter’in bu transiti toprak, gayrimenkul ya da doğrudan yerleşiminiz veya ülke ile ilgili konuların size yeni bir açılım getirebileceğini anlatmakta. Bu bir çocuk doğumu olabileceği gibi, evlilik yönünde de olabilir. Aynı zamanda köklerden, atalardan gelen konular bile sizi bu yıl daha fazla harekete geçirebilir. Kendi kişisel alanınızda, güven ve yerleşim konularına önem verebilirsiniz. Her durumda yılın sonu geldiğinde, 19 Aralık 2020’den sonra, Jüpiter’in Saka burcuna ilerlemesi size yaratıcı ve keyifli olması açısından pek çok imkan ve ödül getirecek.

Nitekim 2018 yılından bu yana sorumluluklar gezegeni Satürn de Oğlak burcunda, ev ve aile hayatınızı anlatan alanda ilerlemekte. Son yıllarda kariyerinizde hem bir dip noktasından hem de her şeyi yeniden kurmaya başladığınız bir başlangıç noktasından geçmektesiniz. Bu süreç evinize, ailenize yönelik sorumluluklar artmış olabilir. Bir işin sona ermesi ve yeni bir sürece geçişiniz dikkat çekmekte. Evde yaşlılara ait konular olduğu gibi, çocuk nedeni ile de bu alana daha fazla yönelmek durumunda kalmış olabilirsiniz. Satürn size bu dönemde kendinize dönerek yeni bir temel kazandırıyor. Bu dönemde attığınız tohumlar önümüzdeki 14 yıl boyunca büyümeye devam edecek.

Bu yıl özellikle 22 Mart’ta başlayan ve ilk aşamada 2 Temmuz’a kadar sürecek olan döneme dikkat etmelisiniz. Bu tarihlerde Satürn Oğlak burcunu terk ederek Saka burcuna kısa bir süreliğine yerleşmiş olacak. Dolayısı ile sözünü ettiğimiz sorumluluklarda hafifleme ve şimdi daha çok çabalarınızın karşılığını alma dönemine girmektesiniz. Bu etkiler, Satürn’ün 17 Aralık’ta tamamen Saka burcuna ilerlemesi ile birlikte daha da belirgin hale gelecektir. 22 Mart-2 Temmuz arasında Satürn’ün Saka burcuna ilerlemesi sizi yaratıcı olduğunuz alanlarda kendinden daha emin kılmaya ve özellikle de iş hayatında daha istikrarlı olmaya yardımcı olacak. Bu transit altında sevdiğiniz işlere daha çok odaklanabilecek ve bu konularda, hobilerinizle ilgili bile olsa daha ciddi bir tavır sergileyebileceksiniz. Çocuklarla ilgili konular da sorumlulukları arttırabilir. Aşk ve sevgi alanına, hayatın güzel yönlerine daha gerçekçi ve mantıklı bir gözle bakmaya başlayabilirsiniz. Ancak aşkı bir görev gibi, monoton görmemeye özellikle dikkat etmelisiniz. Çok sevdiğiniz bir işi ya da hobiyi bile bir görev haline getirmeye de ihtiyacınız yok. Kısaca Satürn sizi bu dönemde daha istikrarlı ve dengeli bir yola koyarken, şimdiye kadar göstermiş olduğunuz çabaların meyvesini alabilecek, hatta çabalarınız neden ile ödüllendirilebileceksiniz.

2007’den bu yana Oğlak burcunda ilerleyen Pluton, bu yıl özellikle 15-19 Ekim doğumlu Terazileri yakından ilgilendirmekte. Pluton’un uzun vadeli transiti pek çok Terazi açısından 2007’den bu yana kendini güçlendirme çabası ve mücadelesi getirmekte. Pluton kişisel gücümüzü açığa çıkaran, bizi baskı yolu ile zorlayarak dönüştüren bir gezegendir. Burcunuzla kurduğu açının kare olması bu zorlama duygusunu çok daha öne çıkarmakta. Bu süreçte kendi kişiliğinizde bastırmakta olduğunuz yönleri daha fazla kullanmanız gerekiyor olabilir. Hayatınızdaki erkek ya da otorite figürleri, eş ya da kişiliğinizi açığa çıkaran kişilerle ilişkilerinizde önemli sürtüşmeler ya da baskılar ortaya çıkıyor olabilir. Bu oldukça ağır bir transit olduğu için sizi depresif kılan yönlerini daha iyi anlamanız için, kendi iç dünyanıza dönmeniz hatta psikolojik destek almanız bile yararlı olabilir. Bu transit aynı zamanda iş hayatında sizi baskılayan koşullarla da ilgili olabilir ve hayat hedeflerinizi yakından ilgilendirebilir.

Akrep burcu 2020 yıllık burç yorumu

Yeni arayışlar

Bu yıl 2 Aralık 2019’dan itibaren Oğlak burcuna ilerleyen Jüpiter sizi özellikle zihinsel açıdan daha verimli ve hareketli kılmakta. Satürn de bu burçta ilerlemesini tamamlarken, özellikle düşüncelerinizi daha iyi şekillendirmeniz, tasarım aşamasındaki pek çok projenize son halini vermek için güzel fırsatlarınız olacak. Nerede ise 2020’nin tamamında, 19 Aralık 2020 tarihine kadar Jüpiter size özellikle zihinsel alanda ve fikirlerinizi geliştirmeniz konusunda daha somut sonuçlar getirebilir. Özellikle yükselen burcu Akrep olan öğrenciler bu süreçte eğitim hayatlarında daha yapıcı sonuçlar ve ilerlemeler elde edebilirler. Aynı zamanda iş hayatında görüşmeler, yazışmalar ve anlaşmalar açısından da çok hareketli bir dönemde sayılabilirsiniz. 2018’den bu yana Oğlak’ta kalan Satürn belki sizi zihinsel alanda daha sıkıntılı, depresif ya da yüklü kılmış olsa da, şimdi bu süregelen konuları olumlu şekilde toparlamak için uygun koşullar bulabileceksiniz.

22 Mart’ta başlayan ve 2 Temmuz’a kadar sürecek olan döneme özellikle dikkat etmenizde fayda var. Zira bu tarihler arasında Satürn yeniden Saka burcuna ilerleyecek ve size gelecek dönemde karşınıza gelebilecek konularla ilgili bazı ipuçları verecek. Bu yeni dönemde, ağırlıklı olarak evinize ve ailenize yönelik sorumluluklar, görevler öne çıkmaya başlayabilir. Bu belki de evde önemli bir olay, bir çocuk doğumu ya da evlilikle de ilgili olabilir. Ancak her durumda, bu yeni süreçte iş hayatınıza ve kariyerinize yönelik bazı temel değişikliklere gitmeniz gerekebilir. Mesleki açıdan bir dip noktaya doğru ilerlemekte ve belki de yeni başlangıçlar yapmak istemektesiniz. Satürn girdiği alana yükler ve görevler getirdiği için bu yeni süreçte, evinizi, ailenizi ve belki gayrimenkulü de içine alabilecek konularda daha ciddi ve kararlar almak isteyebilirsiniz. Belki iş hayatında tam istediğiniz rüzgarı bulmanız zor olabilir ancak bu süreçte kendi iç dünyanıza, ailenize, eve de daha çok odaklanmak isteyebilirsiniz. 2 Temmuz’dan 17 Aralık’a kadar zihinsel açıdan ve yakın çevrenizdekilerle, kardeşlerle ilgili konuları toparladıktan sonra, yıl sonundan başlayarak, 2023’e kadar sürecek olan yeni bir döneme girmiş olacaksınız.

Bu dönemde Akrepleri ilgilendiren çok önemli bir transit de Uranüs’ün karşıt burcunuz Boğa’dan geçiyor olması. Uranüs’ün bu transiti pek çok Akrep’e hayatında önemli değişikliklere gitme ve yenilik yapma ihtiyacı getirmekte. Karşıt açı daha çok ilişkileri ve evlilik gibi konuları gündeme getirdiği için, 2018’den bu yana pek çok Akrep yakın beraberliklerinde ve evlilik hayatında radikal değişikliklere gitmekte. Uranüs’ün enerjisi hem uyandırıcı hem de kopartıcı olabilir. Bu dönemde karşınıza çok ilginç, şaşırtıcı ve uyarıcı kişiler çıkabileceği gibi, siz de ilişkilerinizde ve hayattan beklentilerinizde daha ani ve özgür bir davranış geliştirmeye başlamış olabilirsiniz. Uranüs transiti altında ani ilişkiler, sürpriz beraberlikler olabileceği gibi, ilişkilerinizin ya da evliliğinizin aniden değişmesi ya da kopması da söz konusu olabilir. Benzer şekilde iş hayatında da ortaklıklar daha heyecan ama dengesiz hale de gelebilir. Eğer 26 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında doğmuş bir Akrep iseniz, 2020 yılında Uranüs’ün sözünü ettiğimiz güçlü transitinden fazlası ile etkilenebilirsiniz. Dolayısı ile bu süreçte hem kendinizi yenilerken, hem de ilişkilerinizde büyük değişim rüzgarları yaşayabilirsiniz.

Diğer yandan Neptün Balık burcunda ilerlerken, burcunuzla çok uyumlu bir açıda kalmakta. 2011’den bu yana devam eden bu tema size güçlü hayaller, etki altında kalma, özellikle aşkta ve yaratıcı alanda sınırları aşma isteği getirmekte. Eğer 8-13 Kasım doğumlu bir Akrep’seniz 2020 yılında kendinizi hayal kurarken daha çok bulabilir ve değişik etkilere açık bulabilirsiniz. Bu transit bir yandan sezgilerinizi yükseltirken, diğer yandan sizi ruhsal konulara, değişik felsefe ve düşüncelere daha açık kılabilir. Aynı zamanda aşkta sınırları kaldıran, kimi zamanda sizi gerçeklerden tamamen kopartabilecek eğilimler içinde olabileceğiniz için, bu konularda hayal kırıklığına uğrama, aldanma ya da aldatma durumunda olabilirsiniz.

Pluton da burcunuzla uyumlu bir açıda ilerlemekte. Bu gezegen güç kazanmak, yığınları etkilemek ve ilişkiler sayesinde dönüşüm geçirmekle ilgilidir. Bu dönemde hayatınıza giren kişiler sizin gücünüzü açığa çıkarabileceği gibi, sizinle ortak çıkarlarda buluşarak manipülatif davranışlar da sergileyebilirler. Eğer 14-17 Kasım doğumlu bir Akrep’seniz bu yıl Pluton’un getirdiği kararlılığı ve gücü olumlu yönde kullanabilirsiniz. Ancak bir yandan da aşırı güç isteği ve kimi zaman gizli nedenler yüzünden kötüye kullanmalara da dikkat etmelisiniz.

Yay burcu 2020 yıllık burç yorumu

Yeteneklerinize odaklanmalısınız

2020’de para, kazançlar ve kişisel yetenekler alanınızdaki vurgu, bu yıl maddi konulara güçlü bir şekilde odaklanacağınızı gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Jüpiter burcunuzda ya da yükselen burcunuzda ilerlerken size yeni tecrübeler, kendini geliştirme ve kendine güven duyma imkanı sundu. Şimdi 2 Aralık’tan itibaren, 19 Aralık 2020’ye kadar burcunuzun yöneticisi Jüpiter Oğlak burcunda ilerleyecek. Bu transiti ile Jüpiter sizi parasal alanda ve iş hayatında daha hırslı ve istekli kılmakta. Hatta büyük paralar ya da güç teması dahi gündeme gelebilir. Kişisel yeteneklerinizi daha fazla seferber edeceğiniz, iş hayatında ve para kazanma yolunda hırs yapabileceğiniz bir yıldasınız. Yabancılarla ilgili konular, uzaklar ve yolculuklar da para durumunuzu etkileyebilir. Kuşkusuz böyle bir dönem harcamalarınızı, masraflarınızı da arttırabilir. Ancak aynı alanda kalan Satürn yatırımlar ve harcamalar konusuna bir sınırlama ve kontrol vurgusu getiriyor. Bu yıl iş yeteneklerinizi, maddi destekleri ve kazanma kapasitenizi en üst seviyeye çıkarabilecek uğraşlara girerken, aşırı hırslara ya da kişisel gücünüzü kötüye kullanabileceğiniz durumlara dikkat etmelisiniz.

2018’den bu yana yine aynı alanda ilerleyen Satürn sizi yeteneklerinizi para ve kazanca dönüştürme konusunda oldukça terbiye etti ve uzun vadeli düşünmenizi sağladı. Satürn kısıtlayan ve sorumluluklar getiren bir güç olarak, bu dönemde sizi ekonomi yapmaya ya da elinizdekileri daha iyi ve kontrollü biçimde değerlendirmeye zorlamakta. Ancak 22 Mart – 2 Temmuz arasındaki döneme özellikle dikkat etmelisiniz. Bu tarihlere Satürn 30 yıldan sonra tekrar Saka burcuna dönüyor olacak. Satürn’ün burcunuzla uyumlu bir açıya girmesi sayesinde yeteneklerinizi daha kolay biçimde kullanmaya başladığınızı görebilirsiniz. Aynı zamanda bu dönemde eğitim, zihinsel uğraşlar, kafaca meşgul olduğunuz ve tasarım gerektiren konularda daha sorumlu ve gerçekçi davranmaya başlayabilirsiniz. Belki kardeşler, yakın çevrenizde olup bitenler, evraklar ve yazışmalar ve iletişimin de önem kazandığı durumlar iş hayatınızda daha çok önem kazanmaya başlayabilir. Özellikle öğrencilik aşamasında olan Yay’lar açısından daha özenli ve gayretli olabilecekleri bir dönem başlıyor olacak. 2 Temmuz’dan 17 Aralık’a kadar olan dönemde ise Satürn son kez Oğlak burcuna geri dönerek, parasal konularla ilgili eksikleri bir kez daha toparlamanız ve düzene sokmanız açısından önemli olaylar getirebilir. Dolayısı ile yılın ikinci yarısında iş ve parasal konularda eksik kalan şeyleri ve isteklerinizi tamamlamaya çalışabilirsiniz.

Özellikle yükselen burcu Yay olanlar açısından 2018’den bu yana iş ve çalışma konularında yepyeni durumlar, ani gelişmeler gündeme geliyor. Yeni iş teknikleri ve çalışma ortamındaki sürprizler yüzünden kendilerini geliştirme ve hizmet anında pek çok değişiklik yaşamaktalar. Diğer yandan Neptün ise özellikle 8-13 Aralık doğumlu Yay’lar için daha karışık ve dağınık koşullara işaret etmekte. Neptün bizi evrensel konulara çeken, daha fedakar ama aynı zamanda arayış içinde kılan bir gezegendir. Eğer bu tarihler arasında doğmuş bir Yay iseniz, Neptün’ün güçlü transiti altında kendinizi daha hayalci ve aynı zamanda sezgisel bulabilirsiniz. Ancak bu dönemde konsantre olmak ve kararlılık göstermek pek mümkün olmayabilir ve kolayca motivasyonunuzu da kaybedebilirsiniz. Kimi zaman ailevi konular, yerleşim ve evle ilgili koşullar da sizi dağınık ve karışık kılabilir.

Uzun bir süredir, 2007’den bu yana para ve kazançlar, harcamalar evinizde ilerleyen Pluton bu yıl 3 kez Jüpiter ile yan yana geliyor olacak. Dolayısı ile 2020’de özellikle para ve maddi destekler konusunda güçlü kişilerden destekler alma imkanı olabilir. Ancak bir yandan da parasal alanda mücadele, daha fazlasını isteme yüzünden kendinizi manipülasyon ya da tehdit altında da hissedebilirsiniz. Nisan, Haziran ve Kasım ayları bu açıdan daha kritik ve belirleyici olabilir.

Oğlak burcu 2020 yıllık burç yorumu

Yeni bir dönem açılıyor

2020 pek çok açıdan size daha çok ilerleme, kendini yenileme fırsatı ve şans getirmekte. Bu hedeflerinize ulaşma konusunda çok daha hevesli ve girişken olabileceksiniz. Yılın ikinci yarısında eksikliklerini tamamlamanız açısından çaba göstereceksiniz. Şans ve büyüme gezegeni Jüpiter 2 Aralık’tan itibaren, nerede ise tüm yıl, 19 Aralık 2020 tarihine kadar sizinle birlikte olacak. 12 yılda bir burcunuza uğrayan Jüpiter’den en iyi şekilde yararlanmak için, harekete geçmeli ve üstünüzdeki ağırlıktan kurtulmalısınız. Nitekim 2018’den bu yana burcunuzda olan Satürn sizi oldukça kısıtladı ve ağırlaştırdı. Ancak şimdi Jüpiter’in gelişi ile birlikte, hayatın pek çok alanında kendinize güveniniz artmakta. Jüpiter eğitim, yolculuklar, yeni deneyimler ve yabancılar aracılığı ile bizi zenginleştiren deneyimleri temsil eder. Bu yıl gerek iş hayatınızda, gerekse özel alanınızda yepyeni döngüler harekete geçmekte. Eğitim sürecinde olan Oğlak, öğrenciler bu yıl kendileri için çok daha güzel fırsatlar ve destekler bulabilirler. Sıkı çalışma ve sorumluluklara sahip çıkma yanında, Jüpiter size yepyeni kapılar açmakta. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmeye bakmalısınız. Kendinize güveniniz arttıkça, pek çok şey başarabileceğinizi görebilirsiniz.

22 Mart – 2 Temmuz arasına özellikle dikkat etmelisiniz. Bu tarihler arasında Satürn burcunuzu terk ederek, bir süreliğine Saka burcuna ilerlemiş olacak. Doğal olarak bu tarihler arasında üstünüzdeki yüklerin hafiflediğini hissedebileceksiniz. Çabalarınızın da karşılığını almanız kolaylaşacak. Bu dönemde iş hayatında özellikle kazançlarınızı ve birikimlerinizi ilgilendiren konularda daha ciddi kararlar alabilir ve birikimlerinizi verimli bir şekilde değerlendirmenin yollarını arayabilirsiniz. Kendi bütçenize ve cebinizdeki paraya daha ciddi ve gerçekçi bir gözle bakmaya başlayacaksınız. Uzun vadede para durumunuzu daha iyi hale getirme çabası içine girebilirsiniz.

2 Temmuz ile 17 Aralık arasında ise Satürn son kez burcunuza dönerek sizi eksik bıraktığınız şeyleri yeniden toparlanma imkanı getirecek. Bu dönem özellikle kritik sayılır zira eksik olan pek çok şeyi öyle ya da böyle tamamlamak, yerine getirmek durumunda kalabilirsiniz. Oğlak burcunun son günlerinde doğanlar bu süreçte daha gerçekçi ve sorumlu bir bakış açısı altında, önemli sorumluluklar alarak, yeni bir başlangıç yapabilirler. İş hayatında bu özellikle daha belirgin olacak.

Kova burcu 2020 yıllık burç yorumu

Sabırlı olun, yıl sonunu bekleyin

Bu yıl hayatınızın genel yönünde bazı belirsizler, beklemeler ve meşguliyetler çıksa da yavaş yavaş direksiyona geçmeye başlıyorsunuz. Belki kendinizi çok şanslı hissetmeyebilirsiniz. Ancak olumlu şeyler de kapıda bekliyor. Biraz sabırlı davranmak her şeyi kolaylaştıracak. Nitekim 2018’den bu yana burcunuzun yöneticisi Satürn Oğlak burcunda ilerliyor ve bu transit başladığından bu yana genel yönünüzde dağılmalar, belirsizlikler ve kontrol edemediğiniz durumlar gündeme geldi. Özellikle yükselen burcu Saka olanlar bilmedikleri alanlara girdiler, belki de bazı kayıplar söz konusu oldu. Tüm bu süreçte, arayışlarınız devam ederken, bu yıl 22 Mart’tan itibaren yepyeni koşullar gündeme gelmeye başlayacak. Şimdi ilk etapta, 22 Mart- 2 Temmuz tarihleri arasındaki döneme çok dikkat etmelisiniz. Bu dönemde gündeminize gelen değişiklikler sayesinde önünüzü daha iyi görmeye başlayacaksınız. 20-22 Ocak doğumlu Saka’lar da Satürn’ün etkisini fazlası ile hissedecekler. 30 yılın ardından Satürn yeniden burcunuza ayak basacak ve size yeni başlangıçlar yapma, daha kararlı ve istikrarlı olma imkanı sunacak. Bu süreçte belirsizlikler büyük oranda azalmakta. Hayat yönünüzde belirlemekte yeni görevler, sorumluluklar da gündeme gelebilir. 2 Temmuz – 17 Aralık arasında Satürn yeniden Oğlak burcuna geri döneceği için, eksiklerin tamamlanması zaman alabilir ve bu ikinci dönemde sizi bağlayan sıkıntılardan iyice uzaklaşmaya başlayabilirsiniz. Nihayetinde Satürn’ün burcunuza ya da yükselen burcunuza gelmesi yeni bir dönem başlatırken, şahsi konulara ve kendi niyetlerinize daha fazla odaklanabileceksiniz. Kuşkusuz bu durum önümüzdeki dönemde Satürn’ün burcunuzda kalacağı 2023’e kadar daha da belirgin olacak.

Satürn ne istediğinizi belirlemenize ve kendinize dönmenize yardımcı olacak. Sorumluluklarda artış olsa da, siz de bunu isteyeceksiniz. Eğer ileri bir yaşta iseniz, bu süreçte sağlığınıza daha fazla önem vermek isteyebilirsiniz. Pek çok yükselen Saka açısından ilişkilerinize çeki düzen vermeniz de kolaylaşacak. Daha akılcı ve hayat yönünde istikrarlı olmaya başlayacaksınız. Bu bakımdan 2020 yılı bir geçiş dönemi olacak ve 2020 sonunda pek çok bakımdan daha avantajlı bir konuma ulaşmış olacaksınız.

Bu yıl şans ve ilerleme gezegeni sizden sabırlı olmanızı istiyor. 2 Aralık’tan itibaren Oğlak burcuna geçen Jüpiter, 19 Aralık 2020 tarihinde burcunuza geçene kadar da bu burçta olacak. Jüpiter’in bu konumu maddi olmaktan çok manevi konulara yönelmenize yardımcı olabilir. Bir bakıma bir bekleme dönemine girmektesiniz. Şans henüz ortada pek yok ve bu nedenle acele etmemeniz ve kimi zamanda sizi bağlayan nedenlere, gizli kalan koşullara dikkat etmek gerekiyor. Aşırı hırs ya da isteklerinizin hemen yerine gelmesi için acele etmeniz yarardan çok zarar getirebilir. Özellikle işle ilgili gelişmeler, içerisinde yabancıların ya da eğitimin olduğu konularda daha sakin olmalı ve gizli işlere bulaşmamalısınız. Neyse ki Jüpiter 19 Aralık 2020’den sonra burcunuza ilerleyerek hayatınıza yepyeni bir ilerleme ve şans döngüsü getirecek. Bu nedenle esas ilerlemenizi bir sonraki yılda çok daha başarılı ve kendinize güven duyarak yapabileceksiniz.

Bu yıl Uranüs de burcunuzu yakından etkilemekte. 2018’den itibaren Boğa burcuna ilerleyen Uranüs, özellikle ev, yerleşim ve ailenizle ilgili konularda hızlı değişiklikler, ani olaylar ve açılımlar getirmekte. Uranüs bizi uyandıran, özgürleştiren ve çoğu zamanda ani şekilde hayatın gidişatını değiştiren bir güçtür. Saka burcunun ilk 10 gününde doğanlar 2018’den bu yana artık aynı şeyleri yapmak istemiyor ve daha güçlü değişiklikler arıyorlar. Eğer 23-31 Ocak doğumlu bir Saka iseniz, Uranüs’ün getireceği radikal yenilikleri bu yıl fazlası ile yaşayabilirsiniz. Bu dönemde pek çok Saka hayatına daha fazla değişim, heyecan ve özgürlük getirebilecek. Bu transit sizi heyecanlı kılarken, özellikle erkek figürlerle, baba ile, ya da diğer otorite figürleri ile, kadınlar için, eşleri ile ilgili konuları da ani şekilde değiştirerek yenileyebilir. Bu kişilerle ilişkilerinizde daha fazla bağımsızlık isteyebilir ya da beklenmedik kopmalar ya da uyanışlar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda bu transit kendi yaratıcılığınızı ve kişisel isteklerinizi de daha açık hatta sert bir şekilde ortaya koymak istemenize işaret ediyor olabilir. Her durumda, pek çok şey eskisi gibi olmayacak. Değişime direnmek yerine, daha esnek bir bakış açısı geliştirmeye bakmalısınız.

Balık burcu 2020 yıllık burç yorumu

Sosyal alanda çok aktifsiniz

Bu yıl hedeflerinize ilerleme konusunda oldukça aktif bir tavır içinde olabilirsiniz. Kariyer alanında yeni düşünceler ve istekler var ancak bu alanda bazı soru işaretleri ve kimi zaman beklenmedik gelişmeler de söz konusu olabilir. 2018’den bu yana Oğlak burcunda ilerleyen Satürn size mesleki alanda yeni arayışlar ve beklentiler getirmekte. Çok hızlı ilerleme yerine, süregelen iş ve sorumluluklarınızı gözden geçirmektesiniz. Aynı zamanda bu süreçte, gruplar, takım çalışmaları ya da sosyal işler de gündeminizi daha fazla meşgul ediyor olabilir. Bir bakıma hedeflerinizi gözden geçirmek ve daha gerçekçi düşünmek isteyebilirsiniz. Bununla birlikte, Satürn’ün burç değiştireceği 22 Mart – 2 Temmuz arasında karşınıza çıkabilecek durumlara çok dikkat etmelisiniz. Eğer yükselen burcunuz Balık ise bu duruma çok daha fazla dikkat etmelisiniz. Zira bu süreçte, yükselen Balık’lar için hesapta olmayan durumlar, kimi zaman kontrolsüzlükler ya da gizli durumlar sizi huzursuz edebilir. Belki de iş hayatınızda tamamen başka, şimdiye kadar bilmediğiniz bir alana adım atıyor da olabilirsiniz. Böyle bir dönemde çok fazla plan yapmak ve önünüzü görmek pek kolay olmayabilir. Mümkün olduğunda riskli, ya da gizlisi olan işlere girmemeye bakmalı, hiç bilgi sahibi olmadığınız konularda daha dikkatli davranmalısınız.

2 Temmuz – 17 Aralık arasında, yukarıda sözünü ettiğimiz eski işleri, grup çalışmalarını ve sosyal olayları yeniden toparlayabilir, organize edebilirsiniz. Gelecek beklenti ve ümitleriniz yönünde gözden geçirebileceğiniz çok şey olabilir. Eğer Balık burcunun son 10 gününde doğmuş iseniz, sorumluluklarınızı gerçekçi bir şekilde ele alabilirsiniz.

Şans ve ilerleme gezegeni Jüpiter ise bu yıl 2 Aralık’tan itibaren Oğlak burcuna ilerleyerek size öncelikle sosyal alanda, arkadaşlıklar yönünde çok daha olumlu bir destek getirmekte. 2020 yılında ümitlerinizi öne çıkararak, gelecek yönünde yeni işbirlikleri ve özellikle de iş hayatında farklı alanlara ilerleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu transit aşk ve çocuklarla ilgili konuları da olumlu etkilemekte. Bir grup içinde gücünüzü, etkileyici yönünüzü daha çok ortaya koyabilir, içinde bulunduğunuz sosyal çevrede ve gruplarda daha etkin ve dikkat çekici olabilirsiniz. Bu temalar kurumsal alanda da destek görebileceğinizi ve iş yeteneklerinizi daha iyi değerlendirebileceğinizi anlatmakta.

2018’den bu yana Uranüs de burcunuzla uyumlu kalmaya devam ediyor. Uranüs uyandıran ve bizi eski kalıplardan çıkartan, ani gelen fikirlerle hareket ettiren gezegendir. Bu etki olumlu bir kişisel yeteneklerinizi ve dehanızı daha rahat biçimde ifade edebileceğinizi gösteriyor. Özellikle iletişimde, tasarımda, zihinsel yeteneklerinizi kullandığınız pek çok konuda Uranüs’ün şaşırtıcı ve uyandırıcı gücünü kullanabilirsiniz. Eğer 22 Şubat – 1 Mart doğumlu bir Balık iseniz, bu yıl Uranüs’ün yenileyen ve harekete geçiren etkisini çok daha fazla yaşayabilirsiniz. Bu transit altında orijinal düşüncelerinizi gerek iş hayatınızda, gerekse yaratıcı olduğunuz tüm alanlarda ortaya çıkarabilirsiniz. Yeni fikirler, tasarımlar ve zekanızı, sezgilerinizi başarılı biçimde kullanabileceğiniz olanaklar bulabilirsiniz.

Diğer yandan Neptün de 2011 yılından bu yana sizinle birlikte ve oldukça yavaş ilerleyen Neptün sizi gerçeklerin ötesine götüren, sezgilerinizi arttıran ama aynı zamanda sizi fazlası ile hayallere daldıran bir etkiye sahip. Olumlu yönde kullanılabildiğinde özellikle sanatsal alanda ya da hayal gücünüzün sizi ileri götürebildiği tüm alanlarda büyük esinler getirebilir. Ancak bu gezegen aynı zamanda kişiyi dağınık bırakarak, hiçbir şey yapmamasına ve adeta kendini kurban etmesine de neden olabilir. Eğer 7-13 Mart doğumlu bir Balık iseniz, bu yıl Neptün’ün kafa karıştırıcı olabilecek etkisi altında kalıyorsunuz. Bu durum kimi zaman hedeflerde dağılmaya ve avareliğe neden olabilir ve adeta tüm motivasyonlarınızı karışık hale getirebilir. Diğer yandan hayatınızdaki erkek figürlerde, başta baba olmak üzere zayıflıklar, tuhaflıklar, belirsizlikler gündeme gelebilir. Hayallere ve aldanmaya da açık halde gelebilirsiniz. Tam olarak hangi yöne gittiğinizden emin olamayabilirsiniz.

Plüton da Oğlak burcundaki transitine devam etmekte ve bu yıl Jüpiter ile 3 kere birleşerek sizi sosyal alanda daha güçlü kılmakta. Bu yıl içinde olduğunuz gruplar içinde güçlü olma teması dikkat çekmekte. Bu gezegen dönüşüm ve baskı yolu ile gelen yapılanmaları ve güç sahibi olma isteğini açıkladığı için, Özellikle 13-17 Mart doğumlu olan Balık’lar Plüton’un güç ve etkileyicilik getiren temasını daha rahat kullanabilirler. Politikada, sosyal konularda çok daha aktif ve kararlı davranabilirsiniz. Bu yıl arkadaşlıklar sayesinde daha fazla güç elde edebilir ve etki alanınızı genişletebilirsiniz.