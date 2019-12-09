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09.12.2019 - 10:29 |

2020'nin tatlı geçmesini isteyenlere: 6 yeni yıl tatlısı tarifi

Yeni yıla tatlı yiyip tatlı girmeye ne dersiniz? Yılbaşı gecesi misafirlerinize ve sevdiklerinize hazırlayabileceğiniz 6 yeni yıl tatlısını sizinle paylaştık.

2020'nin tatlı geçmesini isteyenlere: 6 yeni yıl tatlısı tarifi

Yeni yıl sofranız da hangi tatlıları bulundurmanız gerektiğini bilmiyorsanız, sizin için 6 yeni yıl tatlısı tarifini paylaştık. Tatlı yiyip tatlı konuşmanızı ve 2020 yılına tatlı bir giriş yapmanızı sağlayacak bu tatlıları mutlaka sofranızda yer verin! Sevdiklerinizin unutamayacağı bu tatlı şöleni için işte birbirinden lezzetli 6 yeni yıl tatlısı... 

Kırmızı kadife pasta

2020nin tatlı geçmesini isteyenlere: 6 yeni yıl tatlısı tarifi

Malzemeler:

-4 adet yumurta
-1 su bardağı toz şeker
-1 su bardağı tam yağlı süt (1 yemek kaşığı elma sirkesi ile karıştırın)
-100 gram tereyağı
-1 tatlı kaşığı vanilya özütü
-2,5 su bardağı un
-1 paket kabartma tozu (1 tatlı kaşığı limon suyuyla köpürtün)
-1/2 çay kaşığı toz kırmızı gıda boyası
-3 silme tatlı kaşığı kakao

Kreması için:

-300 gram mascarpone peyniri
-250 ml.krema
-2 yemek kaşığı toz krem şanti

Nasıl yapılır?

-Kırmızı pasta tabanlarının göz aldığı kadife dokulu pastayı hazırlamak için; un ve kakaoyu eledikten sonra ayrı bir kapta bekletin.
-Buttermilk olmadığı için ılıtıp oda sıcaklığına getirdiğiniz sütü elma sirkesiyle karıştırdıktan sonra 10 dakika kadar bekletin.
-Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını karıştırma kabına alın. Toz şeker ilave ettikten sonra mikserle krema halini alana kadar karıştırın.
-Yumurtaları teker teker katıp mikserle karıştırma işlemini sürdürün. Vanilya özütünü ekleyin.
-Oda ısısında bekleyen ve koyulaşan sütü kırmızı, toz gıda boyasıyla karıştırın.
-Süt ve kakaolu un karışımını azar azar ekleyerek kek harcını mikserle orta devirde karıştırın.
-Bordoya çalan kırmızı bir renk alan kek harcına son olarak taze sıkılmış limon suyuyla köpürttüğünüz kabartma tozunu ekleyin.
-Bu noktadan sonra spatulayla karıştırdığınız kek harcını tabanını yağlı kağıtla kapladığınız 22 cm.lik kelepçeli kek harcına aktarın. Eşit oranda kabarması için üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin.
-Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 50 dakika pişirin. Pastanın kreması için; suyunu süzdürdüğünüz mascarpone peynirini karıştırma kabına alın.
-Toz krem şanti ya da püf noktasında belirtildiği üzere aynı oranda pudra şekeri ve toz krema sertleştirici kattığınız krema karışımını mikserle karıştırın.
-Son olarak sıvı krema eklediğiniz karışımı, koyulaşana kadar mikserle karıştırın. Daha kıvamlı olması için üzerini streç filmle kapladıktan sonra buzdolabında soğutun.
-Pişen ve fırın ısısında 10 dakika kadar dinlenen keki, oda ısısında soğuttuktan sonra kalıbından dikkatli bir şekilde çıkartın.
-Pasta tabanı dilimleyici aparat ya da keskin bir bıçak yardımıyla soğuyan keki orta kısmından keserek iki adet pasta tabanı elde edin. Ufalanan kek parçalarını hafif bir renk vermesi için soğuyan krema karışımına katın.
-Pişirme esnasında üstte kalan kek tabanını ters çevirerek servis tabağına yerleştirin. Hazırladığınız krema karışımının 1/3’ünü pasta tabanının üzerine yayın.
-Pişirme esnasında tabanı kek kalıbına değen ve altta kalan pasta katını kremanın üzerine kapattıktan sonra kalan kremayla pastanın üzerini ve kenar kısımlarını sıvayın.
-Hazırladığınız kadife dokulu ve kırmızı renkli pastayı, buzdolabında soğuttuktan sonra dilimleyerek sevdiklerinizle paylaşın.

Çikolatalı krem brüle (yılbaşı kurabiyesi ile servis edilmiş)

2020nin tatlı geçmesini isteyenlere: 6 yeni yıl tatlısı tarifi

Malzemeler:

-Yarım su bardağı süt
-2 kutu krema
-1 paket bitter çikolata
-5 adet yumurta sarısı
-Yarım su bardağı toz şeker
-1 paket vanilya

Üzeri için:

-Toz şeker

Nasıl yapılır?

-Tenceremizde süt ve kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtalım.
-Tencereyi ocaktan alalım ve içine elimizle iri parçalara ayırdığımız bitter çikolatayı katalım.
-Karıştırarak erimesini sağlayalım ve ılınmaya bırakalım.
-Ayrı bir kapta yumurta sarıları, toz şeker ve vanilyayı, toz şeker eriyene kadar karıştırıp, ılınan kremalı karışıma yavaşça katalım.
-Bir taraftan da karıştırmaya devam edelim. Hazırladığımız krem brüleyi 2 kaseye paylaştıralım ve sıcak su dolu fırın tepsisine koyalım.
-Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25 dakika pişirelim ve fırından alıp oda sıcaklığına gelene kadar bekletelim.
-Daha sonra buzdolabına koyup iyice soğuması için en az 2 saat bekletelim. Dolaptan alıp üzerine bolca tozşeker serpip ve önceden ısıtılmış 175 derece fırının ızgarasına koyalım.
-Toz şeker eriyip karamelize olana kadar bekletelim. Toz şeker katılaştıktan sonra servis yapalım.
-Krem brülenizi kar taneli şekerli ya da yılbaşı temalı süslü kurabiyelerinizle servis edebilirsiniz.

Kestaneli tart

2020nin tatlı geçmesini isteyenlere: 6 yeni yıl tatlısı tarifi

Malzemeler:

-1 ölçü tart hamuru

Krema için:

-2 su bardağı süt
-2 yemek kaşığı un
-1 yumurta
-3 yemek kaşığı toz şeker
-1 paket vanilya
-1 tatlı kaşığı tereyağı
-100 gr kestane püresi

Üzeri için:

-50 gr file badem
-250 gr şuruplu bütün kestane

Nasıl yapılır?

-Küçük tart kalıplarına yerleştirdiğiniz hamurları önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.
-Üzerlerinde bulunan kuru bakliyatları yağlı kağıtlarla birlikte alın.
-Krema için, süt, un, şeker, yumurta ve vanilyayı bir tencerede karıştırıp orta ateşte muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin.
-Ocaktan almadan 2 dakika önce tereyağını ekleyip karıştırın.
-Ocaktan aldıktan sonra kestane püresini ekleyip iyice karıştırın.
-Tart hamurlarının içlerine paylaştırın. Üzerlerine file badem serpip şuruplu bütün kestaneleri yerleştirin.
-Ilık servis yapın.

Kozalak tatlısı

2020nin tatlı geçmesini isteyenlere: 6 yeni yıl tatlısı tarifi

Malzemeler:

-2 çorba kaşığı tereyağı
-1,5 su bardağı bitter çikolata (rendelenmiş)
-3 su bardağı mısır gevreği
-2 çorba kaşığı bal
-Pudra şekeri

Nasıl yapılır?

-Öncelikle kısık ateşte küçük bir tavanın içerisinde tereyağı ve çikolatayı karıştırarak eritin.
-Çikolatalar eridiğinde ocaktan alın.
-Ardından genişçe bir kasenin içine mısır gevreğini ekleyin.
-Üzerine eritilmiş çikolatayı ve balı ilave edin.
-Malzemeler bütünleşene kadar karıştırın.
-Devamında bir kaşık yardımıyla limon sıkacağını kalıp olarak kullanarak içine çikolatalı mısır gevrekli harcı ilave edin.
-Sunum yapacağınız tabağa limon sıkacağı kalıbını ters çevirerek şekil verin.
-Sonrasında 15 dakika dinlendirin.
-Sunum yapacağınız zaman kar yağmış görüntüsü vermek için üzerlerine pudra şekeri serpiştirerek servise sunun.

Yılbaşının vazgeçilmezi: Rokoko

2020nin tatlı geçmesini isteyenlere: 6 yeni yıl tatlısı tarifi

Malzemeler:

-8 dilim brownie
-1/2 su bardağı süt
-4 adet küçük boy acıbadem kurabiyesi (arzuya göre)
-1 su bardağı kavrulmuş badem (1 yemek kaşığı toz şekerle kavrulmuş)
-1,5 su bardağı şekersiz çiğ krema
-3 yemek kaşığı pudra şekeri
-1 yemek kaşığı kakao
-400 gram vanilyalı dondurma
-90 gram bitter çikolata

Nasıl yapılır?

-Brownie dilimlerini küçük küpler halinde kesin. Az miktarda sütle ıslattıktan sonra servis kaselerine paylaştırın.
-Bitter çikolatayı keskin bir bıçakla kesip (arzuya göre benmari usulü eritebilirsiniz de) brownie parçalarının üzerine serpiştirin. Az miktarda toz şekerle kavrulmuş badem kırıklarından bolca ekleyip şenlendirin servis kaselerini.
-Acıbadem kurabiyelerini un ufak edip çıtırlık katması adına tatlıya ekleyin.
-Şekersiz çiğ krema ve pudra şekerini, derin bir kaseye alıp hafif sertleşene kadar çırpın. Krema sıkma torbasına doldurduğunuz çırpılmış kremayı tatlıların üzerine sıkın, dondurma ekleyin bolca.
-Arzuya göre son olarak eklediğiniz çikolata sos eşliğinde tatlılara son şeklini verin, sevdiklerinizle paylaşın.

Zencefilli yılbaşı kurabiyesi

2020nin tatlı geçmesini isteyenlere: 6 yeni yıl tatlısı tarifi

Malzemeler:

-Oda sıcaklığında 100 gr tereyağı
-150 gr toz şeker
-2 adet yumurta
-250 gr un
-1 paket kabartma tozu
-1 tepeleme tatlı kaşığı toz zencefil
-1 tatlı kaşığı tarçın

Nasıl yapılır?

-İlk adım mikserinizi hazırlamak olmalı. Ortada kalabalık olmasın diye dolaplara sakladığınız mikseri hazırlayın ve tereyağı, toz şeker ve yumurtayı mikserle karıştırın.
-Pürüzsüz bir karışımı olana kadar çırpmaya devam edin.
-Mikserde karışımı tamamladıktan sonra önce unu, sonrasında da diğer malzemeleri ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın.
-Oluşacak hamur ele yapışmayacak kıvamda olmalıdır. Eğer hazırladığınız hamur elinize yapışıyorsa, yarım su bardağı kadar daha un kullanmak yeterli olacaktır.
-Hamur hazır hale geldikten sonra streç filme sararak buzdolabında bekletmek daha iyi bir tada sahip olmasına olanak sağlayacaktır. Bunun için 1 saat süre yeterli olabilir. Eğer zamanınız yoksa yarım saat bekletmek de iyi olacaktır.
-Acil bir hazırlık içerisinde değilseniz zencefilli kurabiye hamurunu bir gece bekletip, ertesi gün şekillendirme işlemini de yapabilirsiniz. Bu sayede kurabiyeler şeklini daha kolay koruyacaktır.
-Şekil verme işlemi için hamuru ikiye bölerek işleme başlayabilirsiniz. Yarıya böldüğünüz hamurun üzerine hafif un serpin ve merdane yardımı ile inceltin.
-Hamur yarım cm kalınlığa geldiğinde kurabiye kalıplarını kullanarak şekillendiremeye başlayabilirsiniz.
-Kolaylık olması için fırın tepsisine yağlı kâğıt serin ve hazırladığınız kurabiyeleri üzerine dizin. 2 ayrı tepsi kullanmak yeterli olacaktır.
-Pişirme işlemi için fırını 180 dereceye ayarlayın. Kurabiyeleri fırına vermeden önce ortalama 5 dakika boyunca fırının ısınmasını bekleyin.
-Isınan fırına yerleştirdiğiniz kurabiyelerin 15 dakika boyunca pişmesini sağlayın. Bu süreyi damak tadınıza ve fırınınızın pişirme durumuna göre daha kısa ya da daha uzun tutabilirsiniz.
-Fırından çıkardığınız kurabiyeleri yağlı kâğıtla birlikte tepsiden çıkararak tezgâhın üzerine alın. Burada soğuyana kadar bekletin. Soğuduklarından emin olduktan sonra cam kavanozlar ya da metal kutularda saklayabilirsiniz. Bu sayede uzun süre tazeliğini korur ve yılbaşından günler öncesinde zencefilli kurabiye hazırlayarak bu telaştan kurtulabilirsiniz.
-Servis ederken üzerini renkli pasta süslemeleri ile süsleyebilir ya da pudra şekeri kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun. 

 

 

 

 

 

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