Tatlı isteğine acil çözüm: 3 malzemeli çikolatalı kek tarifi
Canınız acil tatlı bir şeyler mi çekiyor? O halde sadece elinizin altında bulunan 3 malzemeyle çikolatalı kek hazırlayabilirsiniz! İşte 3 malzemeli çikolatalı kek tarifi...
Sadece 3 malzeme ile tatlı isteğinizi ortadan kaldırabilirsiniz! Evinizde bulunan bu 3 malzemeyle çikolatalı kek hazırlamaya ne dersiniz? Tek ihtiyacınız olan şeyler; yumurta, un ve çikolata kreması! İşte 3 malzemeli çikolatalı kek tarifi...
Malzemeler:
-2 su bardağı çikolata kreması
-4 adet oda sıcaklığında yumurta
-Yarım su bardağı kek unu
Üzeri için;
-Yarım fincan çikolata kreması
Nasıl yapılır?
-Öncelikle fırınınızı 250 derece de ısınmaya bırakın.
-Daha sonra bir kabın içerisine 4 adet yumurtayı ve çikolata kremasını ekleyin.
-Karışım iki katına çıkana kadar çırpın ve içerisine yavaş yavaş unu ekleyin.
-Bu sırada bir spatula yardımıyla karışımı karıştırmaya devam edin.
-Yağlı kağıt serili pasta kalıbınıza karışımı yayın.
-Kekin ortası kabarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.
-Pişen keki çıkarıp 15 dakika kadar soğumasını bekleyin. (Bu sırada üzeri kapalı olsun)
-Ardından üzerini açın ve bir tel raf üzerinde soğuması için bırakın.
-Soğumuş olan kekin üzerine yarım fincan çikolata kremasını sürün ve dilimleyip servis edin.
Afiyet olsun.