Ani tepkilere dikkat

Bugün ne yapılabilir? Bugün Yengeç burcunda son dördün gerçekleşirken hedeflerimiz yönünde daha korumacı ve hassas olabiliriz. Gelecek yönünde endişeler var. Aynı zamanda ani kararlara, tepkilere de dikkat edelim. Sanki kadersel olarak önüne geçilemeyen durumlar hızlı karar almamıza ve duygusal kopmalara neden olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün ilişkilerimizde bizi hayalci kılan, hassasiyet taşıyan koşularla da karşılaşabiliriz. Aşkta biraz daha dengeli olalım. Sabrımızı taşıran bir durum nedeni ile gerginlik yaşayabiliriz. Akşam saatlerine dikkat. Saat 19:28’den sonra Aslan’a geçen Ay bizi daha kararlı kılıyor. Ancak kişisel çekişmeler de gündeme gelebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/Kartal Düşüncelerimizi daha hızlı ortaya koyabiliriz. Maya takvimi Tzolikin’e göre bugün Kartal günündeyiz. Bu gün burcu cesareti ve kendi çıkarlarımız doğrultusunda harekete geçebilme yeteneğini vurgulamakta. Hızlı hareket edebiliriz.