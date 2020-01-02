Ankara’da nerede kahvaltı yapılır?

Sadece ülkemizin değil bazı lezzetlerin de başkenti olan Ankara’da nerede kahvaltı yapalım diye düşünüyorsanız bu linke ve aşağıdaki listeye mutlaka göz atın

Swissotel Ankara, her Pazar 11.30 - 14.30 saatleri arasında sizlere harika ve bol çeşitli brunch büfesi sunuyor. Geleneksel ve uluslararası değişik lezzetleri sunan Swissôtel brunch’ı farklı damak tatlarına da hitap ediyor. Siz, keyifli atmosferin tadını çıkarırken, çocuklarınız da onlar için hazırlanmış oyun bölümünde birçok aktivite ile eğlenebilir. Bol çeşitli ve eğlenceli brunch’da herkes için bir şeyler var. Bu leziz sofralarda yerinizi almak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Ziverbey Restaurant; şık atmosferi, zengin menüsü, güler yüzlü hizmet anlayışı ve ayrıcalıklı hizmetleri ile kahvaltı saatlerini taçlandırıyor. Ankara’nın en sevilen lezzet noktalarından olan Ziverbey’de lezzet dolu bir kahvaltı sofrasında yerinizi ayırtmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Ve Hotels Vilayetler Evi'nde göl manzaralı pazar brunchı veya serpme kahvaltı da bu linkte sizi bekliyor.

Aklına gelen tüm lezzetler, Çukurambar Marco Pascha’nın açık büfe brunch’ında önüne seriliyor!

Mükemmel bir brunch'la yaşanan hafta sonu sabahı gibisi yok. Yüzlerce çeşitten oluşan bu brunch’ta da yok yok! Marco Pascha, gerek çok çeşit gerek bol lezzet gerekse harika ambiyansın birleşimi ile unutulmaz bir brunch sunuyor. Neşe dolu hafta sonu sabahlarını dopdolu bir kahvaltıyla taçlandırmaya var mısınız? O zaman sevdiklerini de yanına al, bu kahvaltı şöleninde yerini almak için bu linke tıklayabilirsiniz.

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