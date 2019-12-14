14.12.2019 - 12:14 |
Aslan burcu yükseleni özellikleri nelerdir?
Aslan burcu yükseleni yöneticiliğinde olan kişilerin tüm özelliklerini Astrolog Tuğba Karadayı, PembeNar'a anlattı.
Aslan burcu yükselenine sahip olan kişiler girdiği ortamlarda hemen dikkatleri üzerine çeken kişilerdir.
Aslan burcu yükseleni bir ortamda ilgi odağı halindedir. Bu neden ile yapısında olan kendine güven ve kendinden eminliği ile her durumu kolay idare edebilen ve insanları etkileyebilen aslan burcu yükseleni bütün şartları lehine çevirebilir.
Aslan burcu yükseleni oldukça etkileyicidir. Oldukça hayat dolu ve enerjik olan aslan burcu yükselenler arkadaş ortamlarında oldukça sevilir.
Sosyal bir yapıya sahip olan aslan burcu yükseleni kolay arkadaş edinebilme yeteneğine sahiptir.