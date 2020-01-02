Aldatılma sonrası iyileşme nasıl gerçekleşir?

Aldatılma konusu, aldatılan bireylere; şok, çöküş, kabullenme, düşünme ve hazmetme gibi birçok süreç yaşatır. Peki aldatılma gerçeğinin üstesinden nasıl gelebilirsiniz?

Evet, aldatıldım!

Kişinin iyileşebilmesi için öğrendiği andan itibaren şok etkisini üzerinden atmaya çalışması, iyileşme sürecini hızlandıracaktır. Kişi bunu ancak durumu kabul ederek yapabilir. Bu noktada ''Evet, aldatıldım. Peki şimdi ne istiyorum?'' diye düşünerek; kendi istek ve önceliklerine yoğunlaşmalıdır.

Kabullendikten sonra süreç biraz daha kolaylaşmaya başlayacak. Problemi çabuk benimsemek, acıyı çabuk çözmeye ve iyileştirmeye yarayacak.

Somatizasyon

Somatizasyon, yani; ruhsal duygu durumunun, bedene yansıması. Aldatılma yaşayan kişiler, yaşadıkları duygu bunalımı ve stres yüzünden bazı fiziksel reaksiyonlar gösterebilir. Kişi bu dönemde kendine oldukça iyi bakmalı ve vücudunun ihtiyaçlarını unutmayarak mutluluk hormonlarını yüksek tutmaya çalışmalıdır.

'Yeni biri' yanılgısı

Yeni bir ilişkiye başlamak her durumda sağlıklı olmayabiliyor. Çünkü başlanacak her yeni ilişki için, kişinin zihninin temiz ve sağlıklı olması gerekiyor. Bu sayede kişi hem duygularını hem de düşüncelerini en sağlıklı şekilde yaşayıp karşı tarafa yansıtabiliyor. Yaralar sarılmadan yeni bir ilişkiye başlamak kişinin güven duygusu tam olarak kazanılmadığında, kontrol mekanizması ilişkiye dahil oluyor. Kişi karşı tarafı sürekli sorgulayarak ilişkisini zedeleyebiliyor. Bu neden ile duyguları tam olarak iyileşmeden ilişkiye başlamaması daha mantıklı bir karar.