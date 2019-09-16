Alerji Deyip Geçmeyin!

Alerji her yaşta şüphesiz çok önemli. Çocukluk çağında hatta bebeklik döneminde bile karşımıza çıkabilen alerjik durumlar, özelliğine göre hafif orta ciddi etkiler yaratabilir.

Bir şeye veya gıdaya alerjimizin olduğunu ona maruz kalmadan farkedemeyebiliriz. Bazen bu durumlar çok net kendini gösterirken bazen farketmeden etkilemeye başlayabilir.

Her birey her maddeye aynı tepkiyi vermediği için tanılanma süreci de çok kolay olmayabilir.

Çoğu zaman çocukluk dönemine doğru azalma eğilimi gösteren alerjiler olduğu gibi, maddenin miktarına göre de etki düzeyi değişen alerjiler olacaktır.

Bir alerjik reaksiyon bazen sinek ısırığı etkisinde olabilirken, bazen kusma-ishal etkisi verebilir. Bazen de solunum sistemini etkileyerek nefes almayı zorlaştırıcı ciddi etkiler yaratabilir.

Peki nasıl başa çıkacağız?

Her durumda olduğu gibi, yolunda gitmeyen bir şeyler varsa mutlaka hekim kontrolünde süreç yönetilmelidir. Tahmini durumlarla, başka vakaların tarifleriyle, eczane veya arkadaş önerileriyle ilerlememek, gıda alerjisi ise beslenmeyi takip etmek, ilaç kullanımı gerekli ise de takip ve uygun dozların verilmesi çok önemli olacaktır.

İlk gıda ile karşılaşma sürecinde de bebeğinizin hangi gıdalara tepki verdiğinden emin olmak adına her besini ilk seferde sade vermeniz, eğer tepkisel bir sağlık sorunu yoksa diğer gıdalarla karıştırmanız uygun olacaktır.

Sadece besinler değil, çevresel birçok durum da alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Toz, polen, kedi tüyü vb. durumlarda da ortam değişimlerine dikkat etmek, yine iyi bir gözlem yapmakta fayda olacaktır.

Ayşe Şengel

Uzman Halk Sağlığı Hemşiresi

Bebek Çocuk İlk Yardım Eğitmeni

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