Bugün 13 Eylül Dünya İlk Yardım Günü

İlk Yardım; acil yardım ekibi gelene dek, olay yerinde HAYAT KURTARMAK amaçlı yapılan müdahaleye deniyor. Bu kadar ciddi bir amacı taşıyan ve kısa sürede herkes tarafından öğrenilebilecek eğitimler için geç kalmamak gerektiğini hatırlatmak isterim.

İnsan günlük yaşamda ne ile karşılaşacağını çoğu zaman kestiremiyor. Ne kadar kontrollü biri olursanız olun, başınıza gelecekleri bilemeyebilirsiniz. Ama önleyebilirsiniz. Önleyebilmek adına da neyi önleyeceğinizi bilmeye ihtiyaç duyarsınız.

Günümüzde toplumda yapılan ilk yardım müdahalelerine bakıldığında gördüğüm senaryolarda sıklıkla aynı cümleyi kuruyorum. Keşke yardım etmeseydi, kişi daha kolay kurtulurdu. Çünkü yardım etme güdümüz ile bilgi eksikliği birleştiğinde ortaya çıkan tablo ciddi zarar verici olabiliyor.

Çok basit bir örnekle, boğazına birşey kaçtığı için öksüren birinin sırtına vurduğunuzda çok iyi niyetlisinizdir ama hayatını daha da ciddi riske attığınızın farkında değilsinizdir. İşte tam da bunları öğretir ilk yardım. Bir durumla karşılaştığımızda neleri yapmamalı, neleri yapabilmeliyiz ve sonuçarı neler olabilir?

Korunma, kurtarma, güvende hissetme için öncelikle bilgi sahibi olmak gerekir.

Dünya İlk Yardım Günümüz kutlu olsun.

Ayşe Şengel

Uzman Halk Sağlığı Hemşiresi - İlk Yardım Eğitmeni

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