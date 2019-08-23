Başak burcu başlıyor

Bugün ne yapılabilir? Bugün Güneş Başak burcuna ilerlerken, Ay da akşam saatlerinde, 17:33’te İkizler burcuna geçmiş olacak. Bu saate kadar boşlukta kalan Ay çok hızlı ilerleme getirmeyebilir. Günün büyük bir bölümünde beklemeler ya da eldeki işlere odaklanma söz konusu. Ancak akşam saatlerinde yeni haberler esnek davranmayı gerektirecek.

Nelerden kaçınmalı? Akşam saatlerinde daha fazla aksiyon ve koşturmaca gündeme gelebilir. Aynı anda birden fazla işle uğraşmak zorunda kalabiliriz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Özellikle iş hayatında tamamlanması gereken konular çok hızlı ve kararlı davranmayı da gerektirebilir. Çift durumlara, değişik seçeneklere özellikle dikkat etmeliyiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/Baykuş Daha düşünceli bir gündeyiz. Mayalara göre bugün Baykuş günündeyiz. Baykuş ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar da var.