Başak burcu erkeği özellikleri nedir?

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Başak burcu erkeği oldukça kuralcıdır. Kurallar dışında bir yaşam düşünemez. Kurallara uymayı ve kurallar yaratmayı seven başak burcu erkeği bazen zorlayıcı olabilir.

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