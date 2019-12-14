14.12.2019 - 15:04 |
Başak burcu kadınının özellikleri nelerdir?
Başak burcu kadını ile birlikte olmadan, arkadaşlık kurmadan veya iş yapmadan önce onu yakından tanımak isteyebilirsiniz. Astrolog Tuğba Karadayı başak burcu kadını hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi PembeNar'a anlattı.
Başak burcu kadını oldukça pratiktir. Hayatını pratik olma ve planlı yaşama üzerine kuran başak burcu kadını her durumu iyice planlar ve pratik bir şekilde çözer.
Başak burcu kadını oldukça yardımseverdir. Yardımsever olan başak burcu kadını birden fazla yardım projesinde yer alabilir. Oldukça ince ruhludur.
Duygularını belli etmeyen başak burcu kadını aslında gizli duygusaldır. Olaylara mantık çerçevesinden bakmaya gayret gösterir.
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