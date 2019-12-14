Başak burcu olumsuz yönleri nelerdir?

Başak burcunun olumsuz yönü olarak en çok eleştirildiği konu herkesi ve her şeyi mükemmelleştirme isteği en başta gelir. Başak burcu her şeyi mükemmelleştirmek isteği ile hem kendini hem de başkalarını stres altına sokar ve aşırı stres sonucu onları mutsuz edebilir ve kendisi de mutsuz olabilir.

Başak burcu olumsuz yönlerinden bir diğeri de bu mükemmelleştirme çabaları sırasınca yaptığı uçsuz bucaksız eleştiriler olabilir. Başak burcu eleştirmekten hiç korkmaz ve sürekli eleştirecek bir şey bulur. Bu hem onu hem de çevresindekileri biraz huzursuz edecektir.

Huzursuz yapısı başak burcunun olumsuz özelliklerinden bir diğeridir. Bu huzursuzluk davranışlarına yansıdığı zaman çevresindekiler ile çelişkiler yaşayabilir. Başak burcu yapısı gereği kolay kolay unutmaz. Bu neden ile zor affetmesi başak burcunun olumsuz özellikleri arasında sayılabilir.