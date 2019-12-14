Başak burcu sevmedikleri nelerdir?

Başak burcu sevmedikleri arasında net olmayan konular büyük bir yer kaplar. Bu kararsızlık içeren ya da süreklilik göstermeyen konuları da kapsayabilir. Başak burçları netliğe ihtiyaç duyan bir burç olduğundan ara bir durumda kalan her iş başak burcu sevmedikleri arasında yer alır.

Başak burcu sevmedikleri arasında en yaygın olarak bilinen belki de dağınıklıktır. Bu dağınıklık sadece ev düzenini değil, tüm hayatı genelleyebilecek bir düzen gereksinimi sonucunda başak burçlarının mesafeli yaklaştığı bir yaşam biçimidir. Başak burcu sevmedikleri arasında bu neden ile disiplinsizlikte yer alır.

Disiplinli olmak ve bir disiplin ve istikrarlı iş ve aşk hayatı yaşamak onun için çok önemlidir. Başak burcu mantığa uygun olmayan hiçbir şeyden hoşlanmaz.