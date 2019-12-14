14.12.2019 - 15:12 |
Başak burcu yükseleni özellikleri nelerdir?
Başak burcu yükseleni yöneticiliğinde olan kişilerin tüm özelliklerini Astrolog Tuğba Karadayı, PembeNar'a anlattı.
Başak burcu yükseleni olan kişiler oldukça düzenli insanlardır. Hem özel hayatlarında hem de iş hayatlarında bu düzenliliği sürdürmeyi
öncelih haline getiren başak burcu yükselenler başak burcunun karakteristik özelliklerini tamamen yansıtırlar.
Başak burcu yükselenine sahip kişiler maddi güvenlik ihtiyacı içinde olurlar. Başak burcu yükselene sahip olan insanlar hep geleceği düşündüğü için maddi imkanlarını bu yönde şekillendirir.
Başak burcu yükselen oldukça titiz ve detaycıdır. Bir iş ile uğraşırken onun mükemmel olmasını isteyen başak burcu yükseleni kusursuz iş başarmaya büyük önem verir.