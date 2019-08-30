Başak’ta yeniay var

Bugün ne yapılabilir? Bugün Başak burcunda gerçekleşen yeniay düşüncelerimize yeni bir şekil verebileceğimizi ve harekete geçmek için hazır olduğumuzu anlatıyor. Yeniay saat 13:37’de gerçekleşmekte. Öğle sonrasında pek çok şey hız kazanmakta. Bugünlerde iş hayatına ait konular, yenilikler, hizmet ve organizasyon gerektiren alanlarda daha etkin ve hızlı olduğumuzu görebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Yeniay zamanlarında düşünmeden harekete geçebiliriz. Dolayısı ile aşkta ve ilişkilerde biraz daha sakin ve dengeli olmaya bakmalıyız. Zihinsel açıdan çok yoğun olabileceğimiz için gereksiz huzursuzluklar, acelecilik gündeme gelebilir. Yine de bugünlerde alışkanlıklarımız, çalışma tempomuz ve daha üretken olmak adına çok daha buluşçu ve yenilikçi olabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Fırtına Bazı ikilemler içerisinde olabiliriz. Takvime göre Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.