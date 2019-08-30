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HaberlerAstrolojiBaşak’ta yeniay var
30.08.2019 - 00:00

Başak’ta yeniay var

Bugün Başak burcunda gerçekleşen yeniay düşüncelerimize yeni bir şekil verebileceğimizi ve harekete geçmek için hazır olduğumuzu anlatıyor.

Başak’ta yeniay var

Bugün ne yapılabilir? Bugün Başak burcunda gerçekleşen yeniay düşüncelerimize yeni bir şekil verebileceğimizi ve harekete geçmek için hazır olduğumuzu anlatıyor. Yeniay saat 13:37’de gerçekleşmekte. Öğle sonrasında pek çok şey hız kazanmakta. Bugünlerde iş hayatına ait konular, yenilikler, hizmet ve organizasyon gerektiren alanlarda daha etkin ve hızlı olduğumuzu görebiliriz.  

Nelerden kaçınmalı? Yeniay zamanlarında düşünmeden harekete geçebiliriz. Dolayısı ile aşkta ve ilişkilerde biraz daha sakin ve dengeli olmaya bakmalıyız. Zihinsel açıdan çok yoğun olabileceğimiz için gereksiz huzursuzluklar, acelecilik gündeme gelebilir. Yine de bugünlerde alışkanlıklarımız, çalışma tempomuz ve daha üretken olmak adına çok daha buluşçu ve yenilikçi olabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Fırtına Bazı ikilemler içerisinde olabiliriz.  Takvime göre Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarındaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizi planlayıp, detaylandırmak isteyebilirsiniz. İş yerinde çalıştığınız kişilerle birlikte organize olmanız gereken zamanlar var. Sizi yoran yıpratan konulara karşı daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sağlığınıza özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yaratıcılığınızı kullanmak isterken çok fazla detaylara boğulabilirsiniz. Öğlen saatlerinde kendinizi hüzünlü hissedebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. İlişkilerinizde yargılayıcı davranmamaya özen göstermelisiniz. Bugün hayatınızı, çekmecelerinizi veya işlerini düzenlemek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugünü evde geçirmek ve evdeki işlerinizi halletmek isteyebilirsiniz. Ufak tefek aksaklıklara karşı dikkatli olmanızda yarar var. Teknik konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. Yaşadığınız olumsuzlukların sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Kendi iç sesinizi dinlemek size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızda yazılı iletişiminizin yoğun olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Bugün işlerinizde düzenli ve pratik olacağınız zamanlar var. Detaylara boğulmanız işinizi yapmaya engel olmasın, dikkatli olun. İletişimden kaynaklı anlaşmazlıklara karşı özenli yaklaşmakta fayda var. Akşam saatlerinde karışık duygular içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili planlama yapmak isteyebilirsiniz. Cüzdanınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızda detaylara inmekten çekinmeyeceğiniz zamanlar olabilir. Başkalarından alacağınız destekler var. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Öğle saatlerinde kendinizi hüzünlenmiş hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için olayları detaylandırmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğimiz konulara hizmet etme isteği içinde olabilirsiniz. Öğle saatlerinde yaşayacağınız duygu yoğunlukları imajınızı değiştirmek istemenize neden olabilir. Bedene ait konular ön plana çıkabilir, sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Hayatınızda gizli kalan konularla ilgilenmek isteği içinde olabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle kayıplar yaşayabileceğiniz zamanlar var. Bu konularla ilgili detaylara inmek isteyebilirsiniz. Öğlen saatlerinde kendinizi daha huzursuz hissedebilirsiniz. Odağınızı ilgilendiğiniz işlerinize çevirmek size iyi gelebilir. Sakin olmakta fayda var.Devamını Oku

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Bugün

İleride yapmak istediğiniz işlerinizi planlayarak, detaylandırmak isteyeceğiniz zamanlar var. Sosyal konularınızda bile iş ciddiyetiyle yaklaşacağınız, düzen isteyeceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda, çalışma arkadaşlarınızdan gelebilecek yardımlar söz konusu. Akşam saatlerinde zihin veya duygular daha karmaşık hissedilebilir.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Bugün işlerinizi iyi organize ederseniz, yoğun temponuzun altından kalkabilirsiniz. Teknik konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Annenizle ilgili konulara özen göstermeniz gerekebilir.  Akşam saatlerinde duygu ve düşüncelerinizin karışmış olduğunu hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeni ufuklara açılmak için heves duyuyor olabileceğiniz bir gün. Akademik konularla ilgili işlerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. İşlerinizi planlarken detayların içinde boğulmamaya özen göstermelisiniz. Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. Düşüncelerinizi etrafınızdakilerle paylaşırken, yargılayıcı tutum içinde olmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

İlgilendiğiniz konularda krizler yaşanabilir. Ortaklı para durumları gündeme gelebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar var. İşlerinizi planlamanız ve detaylandırmanız gerekebilir ve bu düzenleme size büyük kolaylık getirecektir. Akşam saatlerinde geleceğin belirsizliği sizi duygu ve düşünce karmaşıklığına sürükleyebilir.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Uğraştıran durumlar içine girebilirsiniz. Öğlen saatlerinde karamsarlık çökebilir. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken zamanlar var. İşlerinizi yoluna koymanız sizi rahatlatacaktır. Teknik konularla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızda sorumluluk almaktan kaçınmayacağınız bir gündesiniz.Devamını Oku

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