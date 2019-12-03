Belirsizlikler var

Bugün ne yapılabilir? Bugün ilk dördün gerçekleşirken, belirsizlikler de artıyor. İhmalci olmamaya bakalım. Akşam saatlerinde yan yana gelen Ay ve Neptün daha hassas ve dağınık koşullar getirmekte. Hayallere dayanarak ya da yüksek beklentilere girerek bazı adımlar atabiliriz. Ancak kararlı davranmak pek kolay olmayabilir. Gerçeklerden kopmamaya bakalım.

Nelerden kaçınmalı? Bugün evimizi ya da emlakla ilgili konuları öne çıkaran bazı imkanlar söz konusu olabilir. Ancak şartlar çok değişken ve kaygan olabileceği için yeteri kadar olgun davranamayabiliriz. Kimi zaman çift durumlar ya da güvensizlikler de kafamızı karıştırabilir. Acele ile karar vermek yerine her konuda biraz daha sabırlı davranalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/Fırtına Ektiklerimizi biçebiliriz. Takvime göre bugün Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.