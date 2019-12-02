Bella Hadid'in makyaj sırları

Her zaman kırmızı halı, podyum ya da günlük yaşam fark etmez pürüzsüz teni ve keskin bakışlarıyla Bella Hadid güzelliği ile büyülemeye devam ediyor. İşte Bella'nın imzası niteliğindeki makyajının sırları...

1. Kapatıcı

Bella'nın makyajının olmazsa olmazı ten rengine uyumlu bir kapatıcı! Bella, hem kusurlarını kapatmak için hem de daha aydınlık bir görüntü yakalamak için ağır fondötenler yerine daha yumuşak yapıdaki kapatıcıları tercih ediyor.

2. Açık tonlarda far

Bella göz kapaklarını nötrlemek ve güzel göz renginin daha da ortaya çıkmasını sağlamak için açık tonlardaki farlardan yararlanıyor.

3. Bronzer

Bronzer Bella'nın belki de en çok kullandığı makyaj ürünü. Yüzünü boyutlandırmak ve daha çıkık elmacık kemiklerine sahip olmak için bronzerdan bolca yararlanıyor.

4. Lip gloss

Parlak dudaklar Bella'nın imzası! Sağlıklı ve parlak dudak görünümünü elde etmek için renkli ve parlak lip glosslardan yararlanıyor.