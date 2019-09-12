Bobbi Brown’dan Türk Hava Yolları kabin ekiplerine özel makyaj stili

Kabin ekiplerinin görünümü için özel olarak oluşturulan beş ürünlük makyaj seti; Long Wear Cream Shadow Stick, Eye Opening Mascara, Long Wear Eye Pencil, Crushed Liquid Lip veya Luxe Liquid Lip ve Blush’tan oluşuyor

Bobbi Brown ve Türk Hava Yolları birlikteliğiyle, Türk Hava Yolları’nın görsel kimliğine uygun tonlar ve Bobbi Brown’un geniş ürün seçkisinden buna uygun makyaj ürünlerinin belirlenmesiyle oluşturulan makyaj stilinin nasıl uygulanacağına dair detaylı açıklamaları ve makyaj tüyolarını içeren videoları Türk Hava Yolları YouTube hesabından izleyebilirsiniz. Videolarda Bobbi Brown Eğitim Direktörü Eliano Bou Assi’nin uyguladığı bu özel makyaj stili sayesinde kabin ekipleri ve dileyen herkes rahatlıkla aynı görünümü uygulayabilecek ve aynı etkiyi kendilerinde yakalayabilecekler.

Yapılan iş birliği kapsamında; ekipler uygulamalı makyaj anlatımı için Bobbi Brown mağazalarına uğrayarak makyaj sanatçılarından bilgi alabilecekler ve ilerleyen dönemde düzenlenecek workshoplar aracılığıyla makyaj ile ilgili daha detaylı bilgiye sahip olabilecekler.

İş birliği kapsamında hazırlanan bu set, dileyen herkes için, tüm Bobbi Brown mağazalarında da satışta olacak.