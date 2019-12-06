06.12.2019 - 15:38 |
Boğa burcu aşk hayatı
Astrolog Tuğba Karadayı boğa burcu aşk hayatı hakkında detayları PembeNar'a anlattı.
Boğa burcu aşk hayatı oldukça sakin ve güzel geçer. Boğa burcu aşk hayatında da kendi karakter yapı taşlarını taşır.
Boğa aşk hayatında duyusal hazlara önem verir. Duyusal hazlar boğa burcu aşk hayatında ön planda olmalıdır aksi takdirde boğa burcu aşk hayatında mutluluğu bulamaz.
Sahiplenici özellikleri ile bilinen boğa burcu hayatındaki insanı kıskanır. Sahiplenme duygusu ile hareket eden boğa burcu aşk hayatında kıskanç tavırlar gösterebilir.
Boğa burcu aşk hayatında sevdiği kişinin hayatını güzelleştirmeye çalışır. Hem kendi hayatını hem de sevdiği insanın hayatını kolaylaştırır ve güzelleştirir.