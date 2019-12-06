06.12.2019 - 15:12 |
Boğa burcu erkeğinin özellikleri
Astrolog Tuğba Karadayı Boğa burcu erkeği özelliklerini PembeNar'a anlattı.
Boğa burcu erkeği diğer burçlara kıyasla daha sadık bir profil çizer. Ev hayatına önem veren boğa burcu erkeği partnerine oldukça sadıktır.
Boğa burcu erkekleri elindekinin kıymetini bilen ve düzeninin bozulmasını istemeyen kişilerdir. Genellikle sakin bir yapıya sahip boğa burcu erkeği bazen tam tersi şekilde sinirini çabuk gösterebilir.
Boğa burcu erkeğinin asıl aradığı huzurdur. Hem özel hem de iş hayatında huzuru arayan boğa burcu erkeği stresli ortamlardan uzak durmaya çalışır.
Zorluklar boğa burcu erkeğine göre değildir ancak sabırlı ve kararlı bir karaktere sahip olduğu için her türlü engelin üstesinden gelebilir.
Boğa burcu ünlüleri: George Lucas, David Beckham, George Clooney