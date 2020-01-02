Boğaz ağrısına evde çözüm yöntemleri - Boğaz ağrısına ne iyi gelir?

Genellikle üst solunum yollarını etkileyen boğaz ağrısı, tedavi edilmediği takdirde ilerleyen zamanlarda yutkunma güçlüğü, yemek yeme ve konuşma zorluğuna yol açabilir. Bu durumu ilerlemeden kolay yöntemlerle evde çözmek artık mümkün. İşte sizlere basit ama bir o kadar da etkili olan karışımın tarifi;

Boğaz ağrısı için doğal karışım malzemeleri:

-1su bardağı sıcak su

-2 çay kaşığı tarçın

-2 tatlı kaşığı bal



Hazırlanışı:

İlk olarak bir bardak suyu iyice kaynatın, sıcak suya tarçını koyun ve ılınmasını bekleyin. Ilınmış olan sıcak su ve tarçın karışımına, tarçının iki katı ölçüsünde bal koyun. Balı tarçınlı su ılındıktan sonra koyun çünkü sıcak su baldaki enzimlerin yok olmasına neden olur.



Son olarak tarçınlı bal karışımını muhakkak süzgeçten geçirin. Yatmadan önce yarısını, sabah kalan yarısını için.



Geçmiş olsun…

Burun Tıkanıklığına Bitkisel Çözümler