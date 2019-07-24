Güzellik

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEstetikBotoksa ne zaman başlamak gerekir?
24.07.2019 - 14:51

Botoksa ne zaman başlamak gerekir?

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Defne Erkara konu hakkında bilgiler verdi.

Botoksa ne zaman başlamak gerekir?

Yaşın ilerlemesi ile birlikte yüzde meydana gelen bazı deformasyonların çözümü için kozmetik ve estetik sektörleri pek çok ürün geliştiriyor. Bunların en popüler olanları botoks ve dolgu. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz estetik cerrah Dr. Defne Erkara botoks ve dolgu hakkında bilgi verdi.

Yüzümüz bizim dışa açılan vitrinimiz. Yaşla ve özellikle güneşin olumsuz etkileriyle yüzde doku kaybına bağlı çökmeler, sarkmalar ve kırışıklıklar meydana gelir. Koruyucu krem ve bakımlarla bunlara bir yere kadar dur denebilirse de bir yerden sonra müdahale gerekir. Yapılacak işlemlerin başında botoks ve dolgu gelir.

 Botoksa ne zaman başlamak gerekir?

 Kısaca botoks olarak bildiğimiz botulinum toksini kas içine uygulanarak yüzde meydana gelen kırışıklıkları düzeltir. Genellikle 30 yaş civarında başlanması gereken bir uygulama olan botoksa erken kırışıklık söz konusuysa daha önce başlamakta yarar vardır. Çünkü oluşan kırışıklık bir süre sonra kalıcı hale gelebilir. Bu durumda çözüm için daha radikal önlemlere ihtiyaç duyulur. Ortalama 6 aylık periyotlarla yapılması önerilen botoks uygulaması pek çok kadın ve erkek için yüz bakımının vazgeçilmezleri arasına girdi. Kalıcı bir yan etkisi de olmadığı için pek çok kişi bu uygulamayı hayat rutinine sokmuş durumda.

 Dolgu nerelere uygulanır?

Dolgu uygulaması ise özellikle kaş arası, yanak, dudak, göz altı ve nasolabial bölge dediğimiz dudak kenarlarındaki sarkma ve doku kayıplarında çok etkilidir. Zaten vücutta var olan bir madde olan hyaluronik asit içerikli dolgular ihtiyaç duyulan bölgeye uygulanarak bu bölgelerdeki sorunlar giderilir. Dolgu işlemi de ortalama 12-18 ayda bir tekrarlanmalıdır. Dolgu uygulamasının da iğne yerinde kızarıklık, minik şişmeler ve nadir de olsa morluk haricinde bir yan etkisi yoktur.

Botoks ve dolgu işlemleri çoğu kişide kombine olarak uygulanır. Özellikle kaş arasında oluşan derin çizgilerde öncelikle botoks uygulayıp, 1 hafta sonra dolgu ile doku eksiği tamamlanır. Böylece düz bir görünüm elde edilmiş olur. Göz çevresinde ise botoksu göz kenarındaki kaz ayaklarının giderilmesinde öneriyoruz. Beraberinde göz altında çökme ve morluk varsa göz altı ışık dolgu ile bunu gidererek daha parlak ve aydınlık bir bakışa kavuşmak mümkün olur.

 Dudak dolgusu ve gülme çizgileri

İnce dudaklı kişilerde dolgunluğu sağlamak için uyguladığımız dudak dolgusu aslında yapısal bir durum olan ince dudakları dolgunlaştırmaya yarar. Dudak kenarında yaşla ortaya çıkan gülme çizgileri ise nasolabial dolgu ile düzeltilir. Bazı kişiler elmacık kemiklerinin daha dolgun olmasını sever. Bu durumda da dolgu bize yardımcı olmaktadır.

 Destekleyici kombine işlemler

Yüz estetiği tam olarak sağlayabilmek için botoks ve dolgu çok önemlidir ama çoğu kişide bunlara destek olacak bazı uygulamaları da ihmal etmemek gerekir. Bunların başında cilt bakımı, mezoterapi ve prp uygulamaları gelir. Cilt bakımı ile ölü deriler atılarak derinin nefes alması ve kendini yenilemesi sağlanır. Mezoterapi daha çok koruyucu, prp ise daha çok tedavi edici uygulamalardır. Son olarak da yaz bitiminde koyulaşmış yüz derisine kimyaal peeling uygulanır ve böylece daha frsh bir yüz cildine kavuşulmuş olur. Tabi tüm bu uygulamaların bir doktor tarafından tespit edilip uygulanması gerekir. Hem doğru tedavi, hem uygun işlem, hem de olası zararlı etkilerden korunmak ve gerekirse tedavisi için bu şarttır.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Yüksek Bel Bikini Trendi

Yüksek Bel Bikini Trendi
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde planlarınızda değişiklikler olabilir. Gün içinde kişisel açıdan önem...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde yoğun olmakla birlikte kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Bilemediğiniz olaylardan dolayı kendinizi ifade...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Arkadaşlarınızla...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınız ön plana çıkabilir. Yöneticilerinizle aranızı iyi tutmak isteyebilirsiniz. Yeni sorumluluklar almak için karar aşamasında...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizle ilgili yeni şeyler keşfetmek isteyebilirsiniz. Olaylara farklı bakış açısıyla bakmak size iyi gelecektir. Bazı konularda...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde endişe duyduğunuz konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda krizler oluşabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Öğlen...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Karşınızdaki kişilerle olan iletişiminizde daha önce fark etmediğiniz konular gün...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde çalışma ortamızda bazı değişiklikler olabilir. Sizi sıkıntıya düşürmesine izin vermemelisiniz. İş arkadaşlarınızla...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ikili ilişkilerinizde kendinizi çok daha iyi ifade edebileceksiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanma...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün aile içinde geçmişle alakalı konular açılabilir. Kendinizi bu olaylar içinde fazla tutmamaya özen gösterin. Tamamlamak zorunda...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerindeki iç sıkıntısı ilerleyen zamanlarda yoğun bir iş temposuna dönüşebilir. Sorumlu olduğunuz konularda yazışma ve...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yeni arayışlar içine girebilirsiniz. Kaynaklarınızı güçlendirmek...Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op.Dr. Tufan Evciman
Op.Dr. Tufan EvcimanPrematüre Retinopatisi (ROP)
Op. Dr. Tamer Gültekin
Op. Dr. Tamer GültekinVajinismus Tedavisi -2
Emre Kara
Emre KaraBeşi Bir Yerde Ebru Gündeş
Betül Yergök
Betül YergökAlaçatı'dan Hayata Notlar
Merve Kantarcı Çulha
Merve Kantarcı ÇulhaEşiniz Çok mu Para Harcıyor?
Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen
Doç. Dr. Ozan Seymen SezenLohusalıkta Estetik
Melis Sonkaya
Melis SonkayaUyku Meditasyonu
Psk. Dan. Gizem KOLÇAK
Psk. Dan. Gizem KOLÇAKDuygularım Ters Yüz
Bükre İkizer
Bükre İkizerKadınları Kaçıran Kıyafetler!
Yasemin Aydoğdu
Yasemin AydoğduBaşkalarına Güvenmekten Korkmak
En Çok İzlenen Videolar
Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapar mı?Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapar mı?
Şehir hayatı depresyonu tetikliyor mu?Şehir hayatı depresyonu tetikliyor mu?
Tükenmişlik sendromu bir depresyon çeşidi mi?Tükenmişlik sendromu bir depresyon çeşidi mi?
Depresyon belirtileriDepresyon belirtileri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuru ciltlerde parazit riski

Kuru ciltlerde parazit riski

Geç keşfedilen şifa deposu: Arı ekmeği

Geç keşfedilen şifa deposu: Arı ekmeği

Ham balın bilinmeyen faydaları

Ham balın bilinmeyen faydaları

Gebelerin ortak kabusu: Uykusuzluk

Gebelerin ortak kabusu: Uykusuzluk

Sıradaki Haber