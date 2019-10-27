Kışa Usulca Sızan Turuncu

Bu kışa hareket, şıklık, canlılık ve sıcaklık katacak olan turuncuyu önümüzdeki 2019-2020 sonbahar/kış ve hatta 2020 ilkbahar/yaz koleksiyonlarında fazlasıyla görmeye hazırlanın. Kışın alışılmış koyu renklerine aniden dokunarak hayata o muhteşem enerjisi ile karışacak olan turuncu bu yıla damgasını vuracak.

Kıyafetlerin dışında çanta, atkı, takı, fular, çorap hatta ayakkabılarda dahi karşımıza çıkacak olan turuncu rengi şimdiden etrafımızda daha sık görmeye başladık bile. Hayatı renklendirmek için tabii ki bir tek bu renge odaklı kalmamıza gerek yok ama bu sene turuncunun çok trend olacağını da bilmenizde fayda var.

Hem yaza hem de kışa aynı derecede yakışan bu renk yaza, güneşe, meltemli gecelere, deniz kenarına nasıl ki muhteşem bir ahenkle eşlik ediyorsa; sonbahara, kışa, şömine başına, doğanın dönüşümüne, sıcacık evlere bir o kadar romantizm, samimiyet, konfor ve hoşluk katma yeteneğini bizlere kanıtlayacak.

Önümüzdeki dönemlerde bu rengin büyüsünün kıyafetlerden aksesuarlara, evlerden sokaklara, masa örtülerinden battaniyelere, iç mekanlardan dış mekanlara kadar her yerde etrafımızı sarmasına ve enerjimize enerji katmasına tanıklık edeceğiz.

Kendinizi turuncu bir şeyler alırken bulursanız sakın şaşırmayın. Kendinize ‘neden bu renk bir şey almak istiyorum’ gibi sorular sormaktan kıçının ve rengin büyüsüne teslim olun. Turuncu bu senenin şanından. Kalplere, gözlere, evlere ve mekanlara yayılıp enerjisi ile bizleri ısıtmasından korkmayın. Sıkıcı ya da rutin giden hayatınıza renk katmasına izin verin. Evinize turuncu güller alın, turuncusu bol tablolar asın duvarınıza, koyu renklerden oluşan kıyafetlerinizi turuncu bir çanta ile tamamlayın. Hatta yeni gözlüklerinizin çerçevesi neden turuncu olmasın? Bu rengin nasıl da girdiği her sahneye muhteşemlik kattığına tanıklık etmeye hazır olun.