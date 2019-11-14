Kot ile Farklı Kombinler

Kot pantolon hayatımızın uzun zamandır içinde yer alkan ve günlük yaşamda en çok tercih ettiğimiz giyim parçalarından. Kot deyince her ne kadar ilk akla spor giyim geliyorsa da, günümüzde kotun giremediği neredeyse hiçbir ortam kalmadı. Kot pantolonla her ortama göre şıklık yakalamanız mümkün. Peki nasıl?

Kot pantolonunuzun üzerine balıkçı bir kazak ve blazer ceket ile gün içinde hem şık, hem rahat bir görünüme sahip olabilirsiniz. Tabii altına spor ayakkabı giymemek kaydı ile. Rahatlayalım derken o kadar da ileri gitmiyor, topuklu ayakkabımızı giyiyoruz.

Size yakışan ve tam bedeninize uygun bir büstiyer ile kombinlediğiniz yüksek bel kotunuzun altına ışıltılı bir topuklu sandalet ve üzerinize alacağınız gösterişli ceketiniz ile gece hayatına şıklıkla süzülebilirsiniz.

Spor ayakkabılarınızı, en sevdiğiniz t-shirtünüzü ve hırkanızı rahat bir kotla birleştirip harika bir hafta sonu rahatlığı yakalayabilir, her gittiğiniz yerde evde hissedebilirsiniz. Ama yataktan çıkmış bir görüntü sergilemek istemeyiz. Renklerin ve kıyafetlerinizin bedeninize ve teninize uygun olup olmadığından mutlaka emin olun.

Klasik bir beyaz gömlek ve klasik bir ceketi siyah renk bir kot pantolonla birleştirip ciddi görünümünüzden bir şey kaybetmeden, farklı bir stil yakalayabilirsiniz. Bu kombinde kravat bile kullanabilir, kol düğmelerinden faydalanabilirsiniz.

Mini ya da midi boy askılı bir gece elbisesinin altına skinny bir kot pantolonu, topuklu sandaletlerinizle harika bir uyum içinde kullanabilirsiniz.

Son dönemde daha sık karşılaştığımız diz hizasında ya da diz altı kot etekleri de bu kombinlerde değerlendirebilirsiniz.

Ama kot ceketleri nerede ve nasıl giydiğimize dikkat!

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