Bu sene mini mini çantalar çok moda. Güzel tasarımlı, renk renk ve her kaliteden minyatür çantalara hemen hemen her yerde rastlamak mümkün. Hem şık, zarif hem de her kıyafete yakışıyor olmaları sebebiyle çok ilgi gören bu çantalar, maalesef çoğunlukla kullanışsız oluyorlar. Bir defa alınıp kullanılamadıklarından ikinci defa tercih edilmeleri de haliyle zor oluyor.

Almış olduğunuz ve asla kullanmadığınız çantalara bir göz attığınızda birinci sırada bu içine bir türlü hiçbir şey sığmayan ve dolayısı ile de asla kullanılmayan çantalardan bulacağınıza eminim. “Ayyy çok beğendim ama çooook güzel”, “bunu ben kesinlikle kullanırım”, “ben zaten büyük çanta sevmiyorum, her gün bunu kullanacağıma eminim” gibi kendinizi ikna eden açıklamalarla alınan bu çantaların sonu raflarda tozlanmaktan başka bir senaryo olamıyor.

Mini çantaları alırken eğer bazı konulara dikkat ederseniz hem kullanışlı hem de şık ve zarif çantalarla şıklığınıza şıklık katmaya başlayabilirsiniz.

Almak istediğiniz çantaya öncelikle cep telefonunuzun sığıp sığmadığını kontrol edin.

Anahtarsız ev ya da arabanıza giriş yapamayacağınızdan anahtarlarınızın çantanıza sığması sizin içinde önemli olsa gerek?

Kimlik, kredi kartı ve para olmadan da evden çıkmadığımızı düşünürsek, mini kartlığınızın da çantanızda olması lazım.

Ruj dudak kalemi gibi minik ama kesinlikle yanınıza almanız gereken makyaj malzemenizin sığması da iyi olur.

Minimumda bu kadar eşyayı alacağına emin olmadığınız her çantaya harcanan para boşa harcanmış para demek. Dolayısı ile sadece moda olduğu için asla kullanmayacağınız her nesne gibi bu çantalara da para harcamadan önce bir düşünün. Her zaman görüntü kadar, kullanışlı ve konforlu olan ürünleri tercih edin. Hem severek her gün kullandığınız eşyalarınız olsun, hem de boşa harcanan paralarınızı biriktirip bambaşka ama sevdiğiniz şeyleri almaya paranız olsun.

