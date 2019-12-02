Oversize Giyimin Püf Noktaları

Bol, belli bir şekli olmayan, rahatlık ve özenmeden oluşan şıklık anlamına gelen bu trend son yılların en gözdelerinden. Her ne kadar bu stili seviyor ve başkalarında beğeniyor olsanız da önce her zaman bahsettiğim gibi kendi vücut tipinizi ve ölçülerinizi göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyin. Giyim tarzı kişiye özel, zevke göre değişen, vücut tipine göre kendi yolunu bulan bir oluşumdur. Oversize giyinmeyi, birkaç ‘büyük beden’ kıyafet almak sanmak bazen işe yarıyor gibi görünse de genel olarak iyi bir fikir değildir.

Her giyim parçası gibi oversize olanlar da seçilirken göz önünde bulundurulması gereken birkaç önemli nokta var.

Bu ürünleri seçerken kendi ölçünüze en yakın büyüklükte beden tercih etmeniz gerektiğini unutmayın. Kendi bedeninizden iki beden büyüklükte kalmanız ideal bir oversize görünümü elde etmeniz için yeterli olacaktır. Aksi taktirde bir yığın kumaşın içinde kaybolursunuz.

Detaylar çok önemli. Detaylarda fazla karmaşa olmamasına dikkat edin. Çok fazla doku ve ayrıntıdan uzak durun. Dantel süslemesi, dokulu yaka gibi ince vurgular taşıyan parçaları tercih edin.

Oversize giyim konusunda birçok kadının karşılaştığı en büyük problem bu kocaman parçaların kendilerini şekilsiz göstermesidir. Bol kıyafetler içinde rahat ve konforlu olmak demek, büyük bir balon gibi görünmek demek değildir. Mümkün olduğunca teninizden bir kısmı gösterin. Örneğin kısa bir kazak elbiseden biraz bacağınız, ya düşük yaka bir süveterden omzunuzun bir kısmı görünsün. Bu görüntü kıyafetiniz ne kadar büyük olursa olsun vücut yapınızla ilgili fikir verirler.

Şekilsiz ve yuvarlak görünen gevşemiş parçalardan uzak durun. Bunun yerine şekil ve yapı açısından belirgin büyük beden parçaları gardırobunuza ekleyin. Bükük beden bir kıyafeti normal bedeninizde bir ceketle, dar kesim pantolonunuzu ya da dar mini eteğinizi oversize bir bluzla tamamlayın. Oversize kıyafetlere çoraplar ve kemerler ile harika görünümler kazandırabilirsiniz.

Kumaş türüne dikkat. Kalın kumaşlar ve kalın örgüler sizi olduğunuzdan çok daha büyük göstereceklerinden, oversize kıyafetlerinizin kumaşlarını dikkatle seçin.

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