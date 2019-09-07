Renkli Giyinmekten Korkma

Renkli giyinen kişi sayısı her geçen gün hatırı sayılır derecede artmaya başlamış olsa da hala büyük bir çoğunluk kolaya kaçarak belli bazı renk ve tonlarına tutunarak hayatlarını geçiriyorlar. Çoğunlukla insanlar renkli giyinmekten kaçındıklarının bile farkında olmadıkları gibi bunu sadece önemsiz gördüklerini savunurlar. Aslına bakıldığında kimileri renklerin kendi üzerlerine çekeceği dikkatten kaçınırken, kimileri bu konuya kafa yormak ve renklerin uyumu ile ilgili zaman harcamak istemezler. Peki bazı insanların ilgi alanlarının tamamen dışında kalan renkler kıyafette kullanıldığında hayata nasıl katkı sağlarlar?

Renkler hayatın akışı içinde tahmininizden çok daha etkin rol oynarlar. Nasıl ki çiçeklerde, alacağımız herhangi bir üründe ya da baktığımız bir tabloda ilk dikkatimizi çeken renkse, kıyafetlerimizin de karşı tarafa verdiği mesajın ilk harfi aslında renktir. Renkler ruha iyi gelir. Çünkü motivasyonu ve duygu durumunu etkilerler. Gün içindeki enerji durumumuza olan etkileri büyük resimde hayatımıza etkileri demektir. Renkler sizi daha ulaşılır yapar.İletişiminizin gidişatını belirleyip, insanların size yakınlık ve uzaklığına etki eder. Renkler etrafınızı renklendirir. Renkleri çeşitli ve sık kullanmaya başladığınızda çevrenizin de kıpır kıpır insanlarla dolduğunu ve renklendiğini hemen fark edersiniz. Yolda yürürken ya da bir kahve alırken insanların gülümsemeleri ve sizinle merhabalaşmaları ile karşılaşmanız tesadüf değildir. Renkler iş performansınızı yükseltir. Ruh halinize olan olumlu etkileri ile haliyle günün her anında ve hayatın her alanında sizi harekete geçirir ve çok daha yüksek enerji ile harika işler çıkartmanıza neden olur.

Renklerin büyülü dünyası aslında her daim insanları büyülerler. Sıradanlaşan yaşamların içinde bir çok kişi detayları görmeyi uzun süre önceden beri unutmuş olsa da bunu birbirimize hatırlatmak o kadar zor değil. Renklerle dolu günler yaratın. Renkli giyinin, arkadaşlarınıza renkli hediyeler alın, çocuklarınızla onların renk renk boya kalemlerini alıp resim yapın. Renkleri hayatınıza katın. Ruhunuzu ferahlatın.

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